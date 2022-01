Non sarà facile far cambiare idea all’attuale capo dello Stato. Di sicuro devono esserci almeno due elementi perché possa prendere in considerazione di rivedere la sua posizione

“Mattarella lo rivoterei anche domani. Il problema per Mattarella è che ha detto che non vuole il secondo mandato. Non va tirato per la giacchetta, ma, ogni giorno che passa, è sempre più probabile che si finisca a lui” ha detto Matteo Renzi ai cronisti. Ma quali sono le reali possibilità che l’attuale capo dello Stato accetti di traslocare nuovamente e tornare al Quirinale dopo che ha fatto capire a tutti che è indisponibile?

Le condizioni di Mattarella per il suo bis

Secondo quanto racconta Ugo Magri su La Stampa la ritrosia di Mattarella, che vedrebbe come uno stupro istituzionale il secondo mandato senza una vera emergenza che lo possa giustificare, e l’assenza di un nome che metta d’accordo tutti non lo è davvero, potrebbe essere mitigata, garantendogli che durante il bis nessun partito userebbe la carta della legittimazione per scopi propagandistici e elettorali:

Nessuno dovrà poter usare nei suoi confronti l’arma della delegittimazione (come invece qualcuno, dalle parti dei Fratelli d’Italia, ieri sera ha cominciato a fare, rimproverando a Mattarella di non opporsi «all’utilizzo del suo nome» nelle schede, come se potesse controllarle a una a una). Si tratta, è ben chiaro, di garanzie molto difficili tanto da ottenere quanto da offrire.

Altra condizione imprescindibile è quella riguardante la durata del suo mandato che non potrebbe essere preventivamente decisa per un periodo più breve rispetto ai canonici sette anni, per evitare strappi alla Costituzione. Tutte queste ipotesi sono comunque elementi necessari ma al momento non sufficienti perché Mattarella ceda. Di sicuro se dovesse accadere la sua figura si staglierebbe ancora più in alto, così come la pochezza di una politica che in questi giorni ha dato prova di non essere capace di dare dimostrazione di un comportamento se non maturo per lo meno adulto.