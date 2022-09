Laura Boldrini contestata in piazza dalle attiviste di "Non una di meno" | VIDEO

Migliaia di donne sono scese in piazza ieri a Roma, nel quartiere Esquilino, in occasione della Giornata Internazionale dell’aborto sicuro. La marcia pacifica, che si è conclusa in piazza Vittorio, è stata organizzata dalle attiviste del movimento “Non una di meno” e alcune di loro hanno avuto un confronto, dai toni aspri, con la deputata del Partito Democratico Laura Boldrini che, poi, è stata contestata. Alla rappresentante dem, che da anni ha condotto lotte in Parlamento per la difesa del diritto all’interruzione di gravidanza e per la distribuzione su larga scala della pillola Ru486, sono state contestate quelle che vengono definite come “battaglie mancate” dal PD.

Boldrini contestata in piazza dalle attiviste di “Non una di meno”

Il confronto tra una giovane attivista e Laura Boldrini si è consumato attorno alla distribuzione, a pagamento, della pillola abortiva. Secondo la deputata del PD, il problema reale è proprio quello della messa a disposizione non omogenea del prodotto per interrompere la gravidanza, mentre la ragazza sottolinea come il vero vulnus della questione è rappresentato dal fatto che quella pillola sia a pagamento e che questa problematica non sia d’interesse primario nelle politiche del Partito Democratico. La lunga discussione prosegue in piazza, con altre attiviste che contestano Laura Boldrini dicendo che i “principi e i valori” che la deputata dice di rappresentare (e la storia parlamentare, fatta di proposte e leggi in quella direzione, lo conferma) vanno solo nella direzione “dei ricchi”. E per questo l’hanno invitata a lasciare la piazza.

“Il diritto all’aborto voi lo avete perché ci sono delle donne in Parlamento che l’hanno voluto e hanno lottato per questo”.

Ma questa frase non ha fatto altro che provocare una controreplica. Una giovane attivista, infatti, sostiene che lei (in rappresentanza delle altre scese in piazza) e Laura Boldrini non potranno mai essere unite:

“Perché a lei, delle persone che stanno nelle case popolari e nei quartieri popolari non gliene frega niente. A me si e le difendo. Lei dice che il problema è la distribuzione della pillola, ma non mi ha risposto sui tagli che sono stati fatti alla Sanità, sui consultori che sono stati chiusi e su una legge che non viene applicata (la 405, quella sui consultori pubblici, ndr)”.

Il confronto tra le attiviste e Laura Boldrini contestata prosegue ancora per alcuni istanti, con la deputata che ha ricordato come il PD sia l’unico partito a difendere quel diritto e quella legge. Ma le giovani in piazza dicono che non è così, provocando la risposta finale:

“Allora ve la difenderà Fratelli d’Italia”.

Prima di allontanarsi facendo un applauso sarcastico.

