La nuova strage di Lampedusa: tra i morti anche una donna incinta

Un altro naufragio al largo di Lampedusa dove sarebbero morti almeno sette migranti. L’imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata a poche miglia dall’isola. Sono intervenute le motovedette della Guardia costiera che hanno recuperato una cinquantina di sopravvissuti.

La nuova strage di Lampedusa

Il naufragio è avvenuto a circa cinque miglia dalla costa, e i corpi finora recuperati dalla Guardia costiera sono sette ma si cercano altri dispersi. Almeno nove, secondo le testimonianze raccolte finora, mentre 48 persone sono state tratte in salvo. Le ricerche condotte dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza sono ancora in corso. Fra le vittime quattro donne, una delle quali in avanzato stato di gravidanza. L’imbarcazione sulla quale si trovavano i migranti si è ribaltata improvvisamente, e chi era a bordo è finito in mare. Ora sia i superstiti che i corpi delle vittime sono stati portati a Molo Favarolo. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per il naufragio. Il Procuratore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, sta valutando se disporre l’autopsia sui corpi. Questa notte nell’isola sono sbarcate altre 256 persone, a bordo di diversi barconi. Tutti i 256 migranti sbarcati fra la notte e l’alba a Lampedusa, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Mediterranea commenta così la tragedia: “Ancora vittime della politica europea di chiusura delle frontiere”

⚫ NAUFRAGIO al largo di #Lampedusa. La notte scorsa un’imbarcazione si è ribaltata a poche miglia dall’isola. Almeno 7 morti e 9 dispersi, mentre 48 persone sono state soccorse. Ancora vittime della politica europea di chiusura delle frontiere.@AnsaSicilia 07:58 e 08:42 pic.twitter.com/tBL1j7KOH6 — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) June 30, 2021

Erasmo Palazzotto aggiunge, sempre su Twitter: “Ennesimo colpevole naufragio. Ennesima tragedia in mare. Ennesima omissione di soccorso. Serve ripristinare un dispositivo europeo di soccorso. E serve ora. Prima che a naufragare sia la nostra civiltà”. Simile la considerazione di Open Arms: “5 inaccettabili morti davanti alle nostre coste”:

5 inaccettabili morti davanti alle nostre coste.#Med — Open Arms IT (@openarms_it) June 30, 2021



Foto di repertorio Foto IPP da video Lampedusa 03/10/2013