L’allarme sondaggi nel M5S

Il MoVimento 5 Stelle continua a perdere nei sondaggi mentre si rafforza la Lega e tra i grillini scatta l’allarme: un sondaggio Swg per macro-aree che oggi racconta il Messaggero dà per la prima volta il M5S sotto il 20% nel Settentrione: 19, 3%, una picchiata di 7,1 punti rispetto allo scorso marzo. Perché? Secondo l’analisi che circola nel M5S è una questione di priorità: i grillini hanno finora legiferato ignorando le necessità delle imprese e questo non può che penalizzarli nel settentrione. Ai risultati del partito di Di Maio fa da contraltare il Carroccio: l’ultimo sondaggio Swg proietta, forse in maniera un po’ generosa, il Carroccio dal 27% dello scorso marzo al 40. In questa morsa c’è il nuovo fronte del Sud a fare da contraltare. L’affondo sui termovalorizzatori da parte di Matteo Salvini è stato visto da Di Maio – al di là della dialettica accesa a suon di «ceppe» – come un’invasione di campo. «Un dito in un occhio». Non a caso ieri i pentastellati hanno fatto girare nei loro circuiti social i cartelloni “Diciamogli no” contro gli inceneritori che la Lega fece affiggere nel novembre 2016.

Dunque, spiega il quotidiano romano, la questione meridionale c’è nella maggioranza, eccome. Anche qui le rivelazioni che girano a Palazz Chigi fanno molto pensare: dopo il plebiscito delle ultime elezioni (47,2%) il gradimento rimane altissimo (40), ma la Lega arriva, sempre per la prima volta, al 20% (partiva dall’8%). Al Sud c’è la speranza del reddito di cittadinanza, come fattore di ulteriore choc, ma prima l’Ilva poi la Tap hanno eroso consensi e creato tensioni interne.