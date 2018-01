La telefonata (smentita) di Di Battista per l’asse con Liberi e Uguali

Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera di oggi racconta di una telefonata tra Arturo Scotto e Alessandro Di Battista nella quale si è parlato della proposta sulle tasse universitarie e dell’intervento italiano in Niger:

Martedì 9 gennaio, qualche minuto prima delle undici: il cellulare di Arturo Scotto, ex capogruppo di Sel alla Camera, uno dei fondatori di Liberi e uguali, squilla. Il parlamentare è con Nicola Fratoianni, leader di Sel. Al telefono è Alessandro Di Battista, l’icona del popolo grillino, che ha deciso di non candidarsi alle Politiche.

«Salutamelo», dice Fratoianni a Scotto. Quindi la conversazione telefonica prosegue. Il deputato del Movimento cinque stelle chiede delucidazioni sulla proposta di abolizione delle tasse universitarie lanciata da Pietro Grasso. La cosa lo intriga. «Non piace ai baroni e nemmeno ai professori normali, ma piace un sacco alla gente», gli spiega Scotto. Poi i due vanno al sodo e preparano il blitz contro il governo per mandare in Aula e non nelle commissioni parlamentari apposite il decreto sulla missione italiana in Niger: «Facciamoli penare». Si voterà il 17 gennaio.