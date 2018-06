La street art su Virginia Raggi e Giuseppe Conte

Anche Giuseppe Conte, come già Luigi di Di Maio e Matteo Salvini prima di lui, diventa soggetto di un’opera di street art in pieno centro a Roma, a pochi passi dai Palazzi del potere. È un ritratto a figura intera, e grandezza naturale, quello che ritrae un sorridente presidente del Consiglio – in completo blu e coccarde tricolori sui baveri della giacca – mentre mostra un rotolo, con l’intestazione della Gazzetta Ufficiale, recante il ‘programma di governo’ e la ‘lista di cose da fare per salvare il Paese’: ma si tratta di un elenco da uno a dieci i cui punti di programma sono altrettanti punti interrogativi. L’installazione – ancora visibile in piazza della Torretta – è del Tvboy Collective che la rivendica su Instagram spiegando che “l’opera in modo ironico vuole far riflettere sulle difficolta’ di cambiare un paese come il nostro, l’Italia con tutte le sue peculiarita’ e contraddizioni. Per quanto lo slancio e il tentativo possano essere encomiabili – si legge ancora – il compito è arduo e nessuno sa bene da dove cominciare”.

E poi c’è anche Virginia Raggi. Lei è ritratta in vicolo Cellini incrocio con Corso Vittorio Emanuele II mentre tiene un cartello con scritto: “Viva le buche, abbasso i murales”. «L’opera è un’ironica risposta alla Sindaca di Roma Virginia Raggi alla quale i media hanno attribuito la responsabilità della repentina censura e cancellazione della nostra celebre opera raffigurante il bacio tra Salvini e Di Maio alla vigilia del loro primissimo patto di Governo (così come di altre varie opere di street art che erano invece state positivamente recepite dai cittadini e dalla stampa e media locali e nazionali)», dicono gli artisti.