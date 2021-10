La strana (ma neanche troppo) esultanza dei no pass per l’affossamento del ddl Zan

Ci si domanda, da mesi, quale sia la vera anima politica di chi organizza manifestazioni “No Green Pass”. I partiti provano continuamente – nel più classico “buttarla in caciara” – ad allontanare quelle proteste dai propri ideali, ma i cittadini-elettori sembrano avere caratteristiche ben definite. Un altro indizio è arrivato nella giornata di oggi quando, pochi istanti dopo il voto in Senato sulla “tagliola” che ha – di fatto – affossato il ddl Zan, sui gruppi Telegram dei “no pass” è scattato un coro (quasi unanime) di gioia ed esultanza.

Ddl Zan affossato e i gruppi No Green Pass esultano su Telegram

“Ottima cosa, abolito ddl Zan”, recita il messaggio pubblicato dagli amministratore del gruppo Telegram “No Green pass – vinciamo insieme”. Si tratta di uno dei canali (a tema certificazione verde e proteste) più seguiti in Italia con oltre 32mila iscritti. E subito, nell’intestazione che dà il via libera alla “discussione”, si prova a fare il paragone con il senso delle loro proteste che vanno avanti da settimane nelle varie piazze italiane: “Ora però toglieteci anche il Green Pass”. E da lì arriva una valanga di commenti (al momento, tre ore dopo la pubblicazione di quel messaggio, si registrano oltre 300 risposte, quasi tutte nella stessa direzione) di esultanza e giubilo.

Una serie infinita di commenti, quasi tutti di gioia per quanto accaduto oggi in Senato. Buona parte, oltre il 90% dei commenti, esulta per l’affossamento del ddl Zan. Poi c’è una parte di “iscritti” che non sa neanche di cosa stiano parlando gli altri. Inoltre c’è anche chi cita bufale spacciandole per studi sulle dimensioni del pene tra omosessuali ed eterosessuali. Insomma, c’è di tutto e di più. Fortunatamente, però, c’è anche una (ma è un lumicino rispetto alla profondità di questo oceano) voce fuori dal coro.

“Raga sveglia, il ddl Zan non fa male a nessuno”. Un appello rimasto inascoltato, mentre scorrono fiumi di champagne (virtuale) per celebrare la “tagliola” voluta dalla Lega e dal centrodestra.