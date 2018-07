La storia di Francesco Storace caduto e ferito in Regione Lazio

Il Tempo oggi racconta una storia che riguarda l’ex governatore del Lazio Francesco Storace e che però lui smentisce, anche se a quanto pare è stato trasportato al Gemelli per una ferita conseguenza di una caduta dopo un alterco con un suo ex collaboratore:

Le ricostruzioni su quanto avvenuto sono discordanti: si parla di una litigata piuttosto accesa durante la quale Storace avrebbe tentato di passare alle vie di fatto contro il suo ex collaboratore senza peraltro riuscirci. Si parla anche di un malore o di un inciampo sui tappeti gommati per i percorsi per i non vedenti: fatto sta che l’ex leader de La Destra si sarebbe abbattuto al suolo e gli occhiali avrebbero causato la ferita al sopracciglio.

L’alterco di ieri è solo l’ultimo, lungo elenco di una serie di «disavventure» che hanno visto Storace protagonista: l’ultimo in ordine di tempo è il licenziamento, di pochi giorni fa, dal Giornale d’Italia di cui era direttore. Testata che, comunque, è andata sempre più in crisi con i giornalisti in causa con l’azienda per una decina di stipendi e contributi che non sarebbero stati pagati.