Si ha sempre bisogno di qualche Giga in più. Ma a che prezzo? Vale la pena cambiare operatore telefonico per risparmiare? Nel caso della nuova offerta ho. è interessante farci un pensierino. Si tratta di una tariffa riservata ai clienti che passano a ho. da alcuni operatori telefonici che offre minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati per navigare su rete 4G. Tutto a un prezzo contenuto: 9,99 euro al mese

La rivoluzione delle nuove offerte del settore Mobile

Di nuove offerte nel settore mobile ce ne sono tante. Ma l’offerta per passare a ho. è una piccola rivoluzione. Chi non vorrebbe fino a 100 GB di traffico dati ogni mese? Vedere le proprie serie preferite, i film e navigare su internet non sarà più un problema. Ma, soprattutto in questo periodo così particolare, avere a disposizione tanti Giga risolve un problema importante per famiglie e ragazzi: seguire senza problemi le lezioni a distanza e lavorare in smart working senza intoppi. Inoltre insieme al traffico dati l’offerta comprende SMS e minuti illimitati: tutto al costo mensile di 9,99 euro. Come funziona l’offerta? Basta pagare 10,99 euro al momento dell’acquisto che comprendono il credito del primo mese e il costo della SIM. Infatti la nuova tariffa non ha costi di attivazione né costi per la spedizione della SIM

Chi può usufruire dell’offerta? La nuova tariffa ho. è per tanti anche se non per tutti: può essere sottoscritta solo dai clienti che decidono di passare a ho. da un altro operatore mantenendo il proprio numero di telefono. L’offerta è rivolta, in particolare, ai clienti Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e altri operatori virtuali. Se rientrate nella categoria di clienti a cui è riservata la nuova tariffa sappiate che per sottoscrivere l’offerta basta acquistare online la SIM e selezionare il piano tariffario scelto. A questo punto il cliente ha 15 giorni di tempo dal momento dell’acquisto della SIM per completare la portabilità. Se la portabilità viene conclusa oltre questo termine, ai successivi rinnovi si applicherà il prezzo non scontato di 12,99 euro al mese.

E se si cambia idea? Nessun problema. Avete tutto il tempo per ripensarci: infatti oltre a farvi risparmiare ho. vi dà l’opportunità di esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni, anziché entro i 14 giorni previsti dalla legge. Grazie alla garanzia Soddisfatti ho. rimborsati si ha tutto il tempo di valutare la qualità della rete e dei servizi e, al termine del primo mese di utilizzo, decidere se rimanere cliente ho. o se chiedere il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto della SIM e per l’attivazione del piano tariffario.