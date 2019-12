La rivolta degli eletti grillini contro Di Maio e Di Battista

C’è una rivolta tra gli eletti grillini nei confronti di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. E c’è un documento preparato da deputati e senatori che mette in crisi i rapporti tra eletti e Capo Politico:

Si sono riuniti mercoledì sera, alla Camera, i 14 capigruppo nelle diverse commissioni del Movimento 5 stelle. Ed è stato durante quella riunione, seguita a una chat riservata, che uno di loro ha tirato fuori un messaggio subito recapitato a Luigi Di Maio: «Se i toni non cambiano, se a guidare le danze dev’essere Alessandro Di Battista e i retroscena che ci danno pronti per il voto non vengono smentiti, faremo firmare a tutti un documento per sfiduciare il capo politico». Che l’arma non sia così spuntata, i vertici M5S lo hanno capito quando — per l’ennesima volta — il tentativo di forzare la mano sull’elezione del capogruppo a Montecitorio, eleggendo un’unica squadra guidata da Francesco Silvestri, non è passato. Voto rinviato, probabilmente a gennaio, e proprio perché l’attuale reggente è considerato troppo vicino al leader.

Molti parlamentari M5S hanno guardato con sgomento all’escalation degli ultimi giorni. Il mandato sul fondo salva-Stati che avevano affidato a Di Maio era per trattare con il resto della maggioranza, non per rompere. E il ritorno al fianco del capo di Di Battista non li rasserena: i nuovi arrivati lo conoscono poco, chi è alla seconda legislatura ha vissuto come un tradimento la sua mancata candidatura. «Se volete che mi dimetta, dopo di me c’è solo Alessandro», ha detto a più persone Di Maio nei giorni di maggiore scontro con gli altri big del Movimento.