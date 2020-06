Fauci avverte l’Europa: la pandemia ritornerà

Anthony Fauci, il virologo consigliere del presidente Trump, in un’intervista rilasciata oggi a Paolo Mastrolilli per La Stampa, avverte l’Europa: «La pandemia ritornerà». Lo scienziato americano aggiunge: «La Cina ha taciuto, fatevi il vostro vaccino. L’Oms non è perfetta ma il mondo ne ha bisogno».

Il virus era un’arma biologica, o è sfuggito dal laboratorio?

«Diversi virologi evoluzionisti hanno analizzato il Covid e sono convinti che non è stato creato deliberatamente. Quanto è successo è perfettamente compatibile con ciò che accade in natura». Bill Gates ci ha detto che ci sono almeno 8 possibili vaccini.

«Esistono diversi candidati, molti sostenuti dal governo Usa, e altri indipendenti. La fase 1 dei test è stata fatta molto presto, e la 3 inizierà nella prima metà di luglio. In autunno avremo abbastanza informazioni per sapere se i vaccini sono sicuri ed efficaci. La speranza è averli disponibili per la distribuzione tra fine anno e inizio del 2021. Siamo ottimisti, in base ai dati preliminari». Vista la concorrenza, l’Europa dovrebbe sviluppare il suo vaccino?

«Ha molti scienziati e compagnie buone, credo che dovrebbe cercare di farlo. I cinesi ci stanno provando, così come molte aziende americane, e americane-europee. La mia previsione

è che avremo più di un vaccino, che potrà essere usato non solo nel paese che lo ha sviluppato, ma condividerlo con tutto il mondo».