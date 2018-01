La macchina del fango su Sonny Olumati, il “piddino” di Santoro contro il M5S

Francesca De Vito è la sorella del Presidente del Consiglio Comunale di Roma Marcello De Vito ed è a sua volta candidata al consiglio regionale del Lazio nella lista di Roberta Lombardi. Francesca De Vito ieri ha guardato il programma di Michele Santoro su Rai 3 e ha scoperto un fatto inquietante tra gli opinionisti del pubblico c’era Sonny Sampson Olumati. Perché secondo la De Vito Sonny “vomita contro la Raggi e poi dichiara di non votare” ma ha “strane amicizie”.

Francesca De Vito ha scoperto le “strane amicizie” di Sonny Olumati

Molti attivisti e simpatizzanti a 5 Stelle non hanno gradito le critiche fatti da Sonny (che è romano) alla sua sindaca. Ci deve essere sicuramente qualcosa dietro. Sul suo profilo Facebook Francesca De Vito ha postato due foto di Sonny, una con la ministra dell’Istruzione Valeria Fedeli e un’altra con il Presidente del Senato Pietro Grasso. Ora anche i sassi sanno che la Fedeli è del PD mentre Grasso è a capo di un’altra formazione: Liberi e Uguali. Sonny avrà anche amicizie “strane” ma anche se votasse non potrebbe votare per entrambi visto che LEU e PD non sono proprio sulla stessa lunghezza d’onda. C’è di più. Sonny dichiara di non votare non per voler essere super partes ma perché non può votare.

In questa intervista su Vanity Fair Olumati spiega di essere nato in Italia, di vivere, lavorare e studiare qui ma di non essere italiano. Scopriamo così che Sonny Olumati, ha 31 anni e da 13 attende che venga accolta la sua richiesta di diventare cittadino italiano.

Per questo motivo Sonny, che studia medicina e sogna di specializzarsi in neurochirurgia e che nel frattempo lavora in televisione (fa il ballerino per Rai e Mediaset e ha anche girato un servizio per Nemo di Rai 2), ha incontrato la Fedeli e Grasso. Le “strane amicizie” di Olumati sono infatti gli interlocutori istituzionali dell’associazione Italiani senza cittadinanza della quale è attivista. Perché Sonny Olumati si batte perché venga approvata una legge sullo Ius Soli. Lo fa nelle scuole, dove va a fare delle lezioni sulla cittadinanza e lo fa anche in trasmissioni come quella di Santoro.

Il suo caso descrive bene come non sia affatto automatica la concessione della cittadinanza al compimento dei 18 anni. Sonny quindi è uno dei tanti italiani senza cittadinanza ai quali lo Stato (e le forze politiche tra cui anche il M5S) continuano non solo a negare diritti fondamentali ma anche a renderne più complicata la vita: Sonny deve fare ogni anno richiesta di permesso di soggiorno.

Mario Michele Giarrusso e Sonny Olumati “figurante” di Santoro

È abbastanza chiaro quindi che Sonny non possa essere un elettore della Fedeli e di Grasso, per il semplice motivo che ora come ora non può votare e che nell’attuale panorama politico italiano Grasso e Fedeli al momento sono avversari. Inoltre Sonny non ha alcun debito di riconoscenza nei confronti dell’attuale maggioranza o del governo dal momento che la legge sullo Ius Soli non è stata approvata ed è rimasta lettera morta.

Ma dal momento che ieri Santoro ha “processato” Virginia Raggi e il M5S è ovvio che chi si lamenta di quello che succede a Roma è un “attore” prezzolato ed istruito ad arte. Nella Roma a 5 Stelle chi dice che c’è qualcosa che non va in realtà “finge di lamentarsi di Roma e dei 5 Stelle”, come recita un post condiviso dal senatore Mario Michele Giarrusso.

C’è anche spazio per quel razzismo strisciante tipico di chi dice che “i miei fratelli di colore sono cristiani e non sono così viscidi”. Sarà mica perché oltre ad essere di origine nigeriana Sonny è “un opinionista piddino” come scrive qualcun altro nei commenti al post di Francesca De Vito?

Non mancano gli avvocati d’ufficio della Raggi che sono andati a complimentarsi “della bella interpretazione” direttamente sulla pagina di Olumati.

Perché ovviamente fare un paio di domande e criticare un’azione di governo, nei limiti di un dibattito civile è “sparare a zero su una forza politica” per ottenere un guadagno personale, un’opportunità di lavoro in più.

Per altri invece quella di Olumati è “prostituzione intellettuale”. Perché come nei migliori discorsi da bar sul calcio quando si sente qualcuno parlare contro la propria squadra del cuore allora chiaramente non è obiettivo. Il punto è che la politica non è una questione di tifoseria, ci sono argomentazioni e ci sono anche i tanto bistrattati fatti. E se quella di Olumati è prostituzione intellettuale come dovremmo definire il fatto che sullo stadio di Tor di Valle il M5S a Roma ha fatto l’esatto contrario di quello che aveva promesso in campagna elettorale?