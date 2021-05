La lezione di giornalismo di Formigli a Belpietro: “Il titolo giusto sarebbe stato così” | VIDEO

Un’apertura di trasmissione un po’ diversa dal solito. Perché Corrado Formigli ci tiene a mettere i puntini sulle “i” su quanto successo con l’onorevole della Lega Claudio Borghi e le ricerche che aveva sventolato in studio sulle quali – a detta sua – c’era scritto in buona sostanza che i lockdown non servissero. Considerazione che l’ha gettato nella bufera fin dall’inizio, fin da quando il microbiologo Andrea Crisanti che era lì in studio (e che, ovviamente, si è preso gioco del leghista), ha sbugiardato. Ma comunque, Corrado Formigli parte da qui, e manda poi in onda tutta l’intervista che era stata trasmessa durante la puntata successiva al medico John Ioannidis della Stanford Universtiy, il professore che Claudio Borghi aveva citato sostenendo questa sua (folle) tesi. Per intenderci e farla breve: il professore smentisce tutto, e rilancia. Dice che chi non sa leggere i testi scientifici non dovrebbe citarli, che non si può estrapolare qualche punto qui e là e trarne conclusioni politiche.

La lezione di Corrado Formigli al direttore della Verità Maurizio Belpietro

Dopo aver ripercorso la faccenda, è arrivato al cuore di quanto volesse dire. E cioè: che il titolo del quotidiano edito e diretto da Maurizio Belpietro, La Verità, forse un titolo sbagliato. Perché la Verità? Perché la Verità aveva deciso di dedicare un pezzo proprio alla trasmissione, attaccandola. Aveva titolato infatti: “Il super scienziato sbugiarda Crisanti e accusa Formigli”. E allora dice il conduttore di Piazza Pulita: “E allora, lo dico scherzosamente al direttore Belpietro e a quel giornale, se accetta lo scherzo, noi abbiamo rifatto il titolo della Verità, alla luce di quello che abbiamo sentito”. Ed ecco il titolo rifatto: “Il super scienzito sbugiarda Borghi a Piazzapulita: Mai detto che i lockdown non servono”. E conclude Corrado Formigli: “Questo è un gioco, ma ognuno cerchi di mantenere la complessità su temi così difficili da affrontare”. E ancora: “Non si può fare propaganda tirando la scienza per la giacchetta”.