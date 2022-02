La giovane studentessa sedata e violentata in ambulanza a Bari

Aveva partecipato a una festa nella notte di Halloween al Palaghiaccio di Bari. Poi si era sentita male, probabilmente a causa del troppo alcol ingerito durante la serata. Aveva ricevuto il soccorso del personale fermo nel parcheggio del palazzetto e proprio lì si sarebbe consumato lo stupro. L’uomo arrestato – per ora ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata – è un paramedico volontario e presidente di un’associazione molto nota nel territorio pugliese. E il fermo è arrivato dopo la denuncia della giovane studentessa violentata a bordo di quell’ambulanza che doveva soccorrerla.

Violentata in ambulanza mentre era ubriaca, un arresto a Bari

Nel testo dell’ordinanza con cui il gip di Bari ha confermato gli arresti domiciliari nei confronti del paramedico volontario, si descrivono quei crudi momenti di violenza sessuale subiti da una ragazza che aveva richiesto l’aiuto dei soccorsi. E, nel dettaglio, si spiega come l’uomo abbia

“abusato della sua funzione e della minorata difesa della donna, ubriaca e in stato di semi incoscienza probabilmente indotta alla sonnolenza attraverso la somministrazione di gocce”.

Secondo il gip, dunque, la ragazza violentata in ambulanza non era solamente in stato confusionale per via dell’alcol, ma anche per colpa di quelle gocce che l’avrebbero sedata. E la giovane studentessa è rimasta chiusa all’interno di quel mezzo di soccorso per quasi due ore. Questo il lasso di tempo durante il quale si sarebbe consumata la violenza sessuale nei suoi confronti.

Per questo motivo, si è deciso di procedere con la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo. Il racconto della giovane – che ha denunciato il tutto a un centro anti-violenza del capoluogo pugliese – è ritenuto molto attendibile dagli inquirenti. Inoltre, sull’uomo pendono altri denunce per molestie sessuali e stalking. Tenerlo a bordo di un mezzo di soccorso, fino a che non sarà chiarita la sua posizione, era un rischio troppo elevato.

