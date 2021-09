La frase di Enrico Mentana che ha fatto arrabbiare (di nuovo) i tifosi della Juventus | VIDEO

Il tifo calcistico è un qualcosa di irrazionale. Quando si parla di pallone, infatti, basta una battuta per provocare polemiche inutili e sterili. La storia recente (perché i social hanno acuito questo fenomeno) ha regalato diversi episodi di questo tipo e oggi sta accadendo lo stesso per una frase pronunciata da Enrico Mentana nel corso del suo collegamento in diretta con il seminario Interspac, il gruppo di tifosi dell’Inter che sta proponendo l’azionariato popolare per aiutare il club.

Ecco le parole dell’ineffabile #mentana, che giusto nella frase precedente aveva ricordato che “il tifo deve essere: rispetto degli avversari!”. Sciapò! https://t.co/ChCBPqyaRJ pic.twitter.com/CRUdXuzFTd — Nino Flash (@NonSoloJuve) September 24, 2021

Enrico Mentana e la frase che ha fatto arrabbiare gli juventini

Il direttore del Tg di La7 e di Open, ha prima sottolineato il suo apprezzamento nei confronti di tutti i tifosi. La passione che le persone mettono “in campo” per seguire e incitare i propri beniamini fa commuovere Enrico Mentana che ha voluto sottolineare come il tifo debba essere, in primis, rispetto nei confronti degli avversari. Poi, qualche istante dopo, si è lasciato andare in una battuta piuttosto innocente che fa parte dello spirito calcistico e campanilistico.

“Fa sempre piacere vedere in giro per il mondo la maglia dell’Inter, ma anche le altre maglie italiane tranne quella della Juve dato che la indossano solo per non essere espulsi”. Apriti cielo. In queste ore le polemiche contro Enrico Mentana sono deflagrate sui social, soprattutto via Twitter.

#Mentana al seminario di #Interspac:”fa sempre piacere vedere in giro per il mondo la maglia dell’Inter, ma anche le altre maglie italiane tranne quella della Juve dato che la indossano solo per non essere espulsi” Mentalità nuova, idee nuove, avanguardia pura, andranno lontano. — Susanna Gatto (@SusannaGatto4) September 24, 2021

Poteva essere di qualsiasi squadra ed invece? La solita storia, ossessionati perdenti fallimentari, senza padrone e senza società e parla, 3 proprietà in 7 anni, 890 milioni di debiti#intermerda #mentana pic.twitter.com/clooztdQvx — Frank_Bianconero_ (@1897_frank) September 24, 2021

Questi sono solamente due esempi tra i molti (basta seguire l’hashtag #Mentana su Twitter per trovarne altri). Alla fine, dunque, tra Mentana e i tifosi della Juventus non ci sarà mai una storia di un grande amore.