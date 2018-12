La foto di Salvini nella prefettura di Parma

Repubblica segnala che un lettore ha inviato al quotidiano una foto che campeggia nella prefettura di Parma in via Repubblica: è quella del ministro degli Interni Matteo Salvini, e si trova appoggiata sopra un contatore. La segnalazione arriva da un lettore che nei giorni si è recato nella sede di palazzo Rangoni Farnese per sbrigare alcune pratiche. L’immagine si trova nel corridoio che porta agli uffici di Protezione civile, ufficio elettorale e ufficio ruoli situati in un’ala dell’ufficio territoriale del Governo.

Il sito del governo specifica che non è possibile lasciare esposti negli uffici pubblici scatti di autorità diverse dal presidente della Repubblica. Ma si vede che a Parma non lo sanno. Oppure lo sanno benissimo, ma se ne fregano come Salvini.