La fine della storia di Alessandro Di Battista e dei vaccini del figlio

Ieri abbiamo parlato della denunZia di Alessandro Di Battista, arrabbiato perché alla ASL Roma 1 non ha potuto vaccinare il figlio, e della risposta della ASL che ha smentito buona parte delle accuse contenute nel video del deputato a 5 Stelle. Oggi Mauro Favale su Repubblica Roma ci racconta il finale della storia

Roberto Ieraci, a capo dell’equipe che si occupa di vaccinazioni nella Asl Rm1, racconta di una «pressione notevole in questo periodo» che però non impedisce ai genitori che portano i neonati per le prime vaccinazioni (come nel caso del deputato M5S) di accedere al servizio: «I primi step del percorso vaccinale — spiega — sono ad accesso libero proprio per favorire le vaccinazioni. Ai genitori dei primi nati non conviene prenotare il primo ciclo di vaccinazioni ma presentarsi direttamente al centro per eseguire i vaccini. Certo — aggiunge — occorre avere pazienza».

Quella che non avrebbe avuto Di Battista che, di fronte alla sala piena nella struttura di via Plinio, ieri mattina ha denunciato la situazione in un video su Facebook prima di essere richiamato per effettuare le vaccinazioni (come conferma la Rm1 nel suo comunicato ufficiale e come si evince da alcuni commenti sulla pagina Facebook della Asl) nel centro di Labaro meno sovraffollato.