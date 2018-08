La figuraccia dell’inviata di Sky Tg 24 che non riconosce il sindaco di Genova

In queste ore sta girando molto questo spezzone in cui si vede l’inviata di Sky Tg 24 a Genova che in diretta sta intervistando il sindaco del capoluogo ligure Marco Bucci ma non lo riconosce e lo accoglie con un meraviglioso: “Lei è di Genova?”. Bucci risponde con una buona dose di sarcasmo tipicamente genovese: “Sono il sindaco, veda un po’ lei…”.

La scenetta, ripresa dalla telecamera di un cellulare direttamente dalla televisione, si chiude con un certo imbarazzo da parte dell’intervistatrice mentre il primo cittadino Bucci, eletto nel giugno 2017 a capo di una coalizione di centrodestra con Lega e Forza Italia, che è il primo sindaco di centro-destra di Genova dall’introduzione dell’elezione diretta del sindaco e il primo a guidare una giunta non di sinistra dal 1975.

