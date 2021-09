La figuraccia della coppia senza Green Pass che voleva salire sul treno | VIDEO

Ostentano sicurezza, certi che nessuno li farà scendere dal treno ad alta velocità anche se sprovvisti della certificazione verde (obbligatoria dal 1° settembre). “Io non scendo”, tuona l’uomo davanti ai microfoni di Telerama, l’emittente locale del Salento. Il tutto mentre la donna che è con lui – presumibilmente sua moglie – ribadisce l’impavida ribellione alla regola perché, da non vaccinati, non hanno fatto in tempo a effettuare il tampone. E la storia della coppia senza Green Pass che prova a salire sul treno diventa virale.

È bellissima anche la seconda parte pic.twitter.com/rvEDgRqALh — Sonny Tweet (@SonnyAsc) September 8, 2021

Coppia senza Green Pass prova a salire sul treno, il filmato virale

In questa vicenda c’è un prima e un dopo. La giornalista ferma e intervista la coppia senza Green Pass prima di salire a bordo del treno. Il primo a prendere la parola è l’uomo che spiega come questo sia un viaggio per partecipare a un funerale. Anzi, per organizzare una cerimonia funebre di una persona cara morta qualche ora prima. Per questo motivo, spiega il signore, non hanno fatto in tempo a sottoporsi al test necessario per ottenere una certificazione verde valida per le successive 48 ore. “Mi faranno scendere? Ho i miei dubbi”, dice con fare sornione l’uomo rispondendo alla giornalista di Telerama. Poi rilancia: “Io non scendo dal treno, questo è poco ma sicuro. Piuttosto scende già il controllore, ma io no”.

Ma l’epilogo della breve storia triste dal Salento si con la “resa” della coppia senza Green Pass costretta – come ovvio, vista la normativa attualmente in vigore – a scendere da quel treno per recarsi nel più vicino centro ed effettuare un tampone rapido (quindi con immissione quasi istantanea, in caso di esito negativo, della certificazione verde valida per 48 ore) per poter viaggiare su un treno ad alta velocità e lunga percorrenza. Il tutto con meno sicurezza rispetto a quanto ostentato all’inizio dell’intervista.