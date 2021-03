Il piano vaccinale è chiaro: si è partiti con il personale sanitario (con particolare attenzione nei confronti di medici e infermieri sempre a contatto con i pazienti), con le persone “fragili” (cioè con uno stato di salute non eccelso) e poi per fasce di età. Una strategia disattesa da alcune Regioni, come sottolineato ieri da Mario Draghi al Senato, che ha dato il via a molte polemiche. In questo discorso si innesca una nuova diatriba che parte direttamente dall’Aula di Montecitorio, con la deputata di Forza Italia Maria Teresa Baldini che mercoledì, durante il suo intervento alla Camera, ha chiesto a Roberto Fico il motivo per cui i parlamentari non siano stati ancora vaccinati.

Baldini, la deputata di Forza Italia che chiede il vaccino per i parlamentari

“Volevo dirle, Presidente, che ieri mancavano un sacco di componenti in Vigilanza Rai perché erano in quarantena – ha detto Maria Teresa Baldini rivolgendosi a Roberto Fico, come mostra il video pubblicato dal quotidiano La Repubblica -. Oggi la situazione, qua, mi deve dire lei se è sicura dal punto di vista sanitario. Le persone parlano senza mascherina. Mi chiedo, le vaccinazioni per i parlamentari perché non vengono fatte? Perché hanno un costo? Cioè, voglio dire: qui si lavora in sicurezza? Il lo voglio chiedere a lei, noi non lavoriamo in sicurezza.

La replica di Roberto Fico: “Le vaccinazioni si fanno sulla base del piano vaccinale che è stato preparato dal governo, come per tante categorie”.

La parlamentare che per prima indossò la mascherina

Maria Teresa Baldini è passata alla storia come la prima parlamentare italiana a indossare un dispositivo di protezione individuale in Aula. Era il mese di febbraio, nei primi giorni in cui la paura per la pandemia iniziava a condizionare la nostra vita. All’epoca, prima del passaggio al partito di Berlusconi (datato 18 agosto 2020), militava in Fratelli d’Italia (con cui era stata eletta a Montecitorio nel 2018. E proprio in quel periodo decise di indossare la mascherina durante i lavori parlamentari.

(foto: da video pubblicato da RepTV)