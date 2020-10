La Camera dice sì alla proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Dopo le due fumate nere di ieri, quando è mancato il numero legale per l’assenza di 41 deputati della maggioranza impossibilitati a partecipare alla seduta causa Covid, stamattina il provvedimento è passato. Lla Giunta per il regolamento di Montecitorio ha considerato gli assenti “in missione”, rifacendosi a un precedente adottato per i parlamentari delle zone rosse in marzo

Dopo le due fumate nere di ieri, con l’approvazione del Dpcm o saltata per ben due volte per la mancanza di numero legale, la Camera ha licenziato stamattina il provvedimento che proroga lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021. Ieri le opposizioni avevano esultato all’esito delle due chiamate, andate a vuoto per l’assenza di 41 deputati della maggioranza costretti a casa o perché positivi al Covid o perché posti in isolamento fiduciario presso i propri domicili. Come scrive il Corriere della Sera,

Alla Camera è stata bocciata la risoluzione delle opposizioni, con la quale si sollecitava tra l’altro la presenza in Aula del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il problema dell’assenza del numero legale per i 41 deputati di maggioranza in quarantena a (21 del Pd,14 del M5S, 5 di Iv e 1 di Leu) fiduciaria è stato risolto. In base alla decisione assunta dalla Giunta per il regolamento di Montecitorio, i parlamentari in isolamento sono da considerarsi, da ora,«in missione»e quindi assenti giustificati, con conseguente abbassamento del quorum che determina il numero legale. Questa misura era infatti stata adottata provvisoriamente a marzo per i deputati che che abitavano nelle zone Rosse.

Scrive il deputato dem Emneule Fiano su Twitter:

Ieri le opposizioni, con Matteo Salvini in testa, si erano scatenati nelle ricostruzioni più fantasiose dell’assenza dei deputati. Il leader leghista ha elevato a suo “maestro di pensiero” perfino Daniele Capezzone (il che la dice lunga sul reale stato di salute della destra):