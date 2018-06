La brutta serata di Fiorella Mannoia su Twitter

Ieri Fiorella Mannoia ha pubblicato su Twitter un post in cui esecrava l’ultimo naufragio nel Mar Mediterraneo in cui sono morti tre bambini e si registrano un centinaio di dispersi.

Immediatamente lo status è stato invaso da risposte che hanno ricordato alla Mannoia il suo sostegno al MoVimento 5 Stelle, il cui ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli è oggi il responsabile della chiusura dei porti alle organizzazioni non governative.

La cantante ha cominciato a rispondere alle prime critiche, parlando di caccia alle streghe e di liste di proscrizione, accusando chi la accusava di “farne una questione politica” – in effetti la questione da umanitaria a politica lo è diventata durante il governo Gentiloni – mentre alcuni suoi sostenitori ricordavano che ne morivano anche prima che il governo Lega-M5S fosse in carica (vero, ma il soccorso in mare è stato messo in discussione da questo esecutivo) e ringraziando chi diceva che lei aveva tutto il diritto di indignarsi a prescindere da chi abbia votato.

Ma la Mannoia ha anche cominciato a bloccare e bannare chi la criticava e le ricordava il suo voto a favore di una delle componenti di questo governo che oggi sta causando l’ennesima strage del Mediterraneo. Fino alla fine della serata, mentre a notte fonda c’era ancora chi le ricordava il suo endorsement al M5S.

Leggi sull’argomento: Il dito medio di Rocco Casalino a Macron