Cosa ci fa Keanu Reeves al matrimonio di due perfetti sconosciuti?

“Non succede, ma se succede…”, chissà se la coppia di promessi sposi James e Nikki Roadnight ha formulato questo italianissimo e calcistico refrain nella testa quando ha tentato di invitare Keanu Reeves al proprio matrimonio. Fatto sta che l’attore idolo planetario a cui mancano ormai solo le stimmate ha risposto affermativamente. E se agli albori di internet era uso dire “pics or it didn’t happen”, di immagini che provano che sia accaduto davvero ce ne sono eccome.

Keanu Reeves al matrimonio dei perfetti sconosciuti che lo hanno invitato

L’eccezionalità di questo piccolo episodio risiede tutta in un particolare. Per Reeves James e Nikki sono due perfetti sconosciuti. Ma si trovavano nello stesso momento nello stesso luogo, un albergo nel Northamptonshire, e tanto è bastato per provare a chiedere all’attore di partecipare alle nozze. Immaginate lo strabuzzamento di occhi degli invitati. La sposa ha poi raccontato come sono andate le cose: “Non sapevamo se l’avrebbe fatto o meno, ma è stato bello che mio marito sia riuscito a parlargli. È stato davvero amorevole. È stato così gentile e amichevole e si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e poi addirittura del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti e ha fatto anche delle foto con loro”. Insomma ancora una volta Keanu Reeves si è dimostrato un cuor d’oro. Del resto cosa ci si poteva aspettare da un personaggio che ha donato 31,5 milioni di dollari, ben il il 70% dei suoi guadagni per la partecipazione al nuovo Matrix, per la ricerca contro la leucemia?