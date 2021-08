Il prossimo 27 agosto compirà 63 anni, ma per lei il grande giorno è oggi: Kathy Hochul è la prima donna a ottenere il ruolo di rilievo e prestigio di governatrice dello Stato di New York. Laureata in legge e sempre attiva in tutte le Contee, alla mezzanotte di martedì 24 agosto ha giurato fedelmente e ha preso il posto del dimissionario Andrew Cuomo, accusato di molestie sessuali. Il passaggio di consegne è un evento storico per il palazzo del governo di Albany: i suoi 56 predecessori, infatti, erano tutti uomini. Adesso, dopo Secoli di storia, il vento è cambiato.

Kathy Hochul, la prima governatrice donna di New York (dopo 56 uomini)

Il suo soprannome è “Energizing Bunny” per via della sua energia inesauribile. Nel corso del suo precedente mandato – era la vice di Andrew Cuomo – non ha mai fatto mancare la sua presenza fisica e politica a livello locale. Nel giro di poco tempo, infatti, ha fatto ripetutamente visita a tutte e 62 le Contee dello Stato di New York. Insomma, si tratta di una personalità che per molto tempo è stata un punto di riferimento anche per i cittadini americani. Ma i rapporti con il suo predecessore non erano eccelsi e dopo le accuse di molestie, Kathy Hochul ha dichiarato: “Penso sia molto chiaro che io e il governatore non siamo vicini, fisicamente e non solo, ormai da molto tempo”. Una sentenza

Una grinta e una tenacia da vendere. Dopo la laurea in legge nel 1984, la neo governatrice di New York ha iniziato a lavorare come consulente legali dei senatori e deputati Democratici. Fu l’inizio di una carriera politica di altissimo livello. Dopo una lunga gavetta, fatta di attività continua nei territori, venne nominata Vicesegretario della Contea di Erie nel 2003. Il primo passo verso la storia che fu seguito dalla vittoria alle elezioni che la portarono alla promozione a “Segretario” nel 2007. Poi altri passaggi, con tanto di contenziosi elettorali, che la videro sconfitta – era il 2012 – contro il repubblicano Chris Collins alla Camera dei Rappresentanti.

Un passo falso che non ha fermato la sua ascesa. Nel 2014, infatti, Andrew Cuomo – durante la sua corsa per la rielezione a governatore di New York – scelse proprio Kathy Hochul come sua vice. I due si presentarono in ticket alle elezioni e la guida Democratica venne confermata ad Albany. Fino al giuramento di questa notte che l’ha portata a diventare la prima governatrice donna dopo un’epopea di soli uomini.

