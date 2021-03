Juventus-Benevento 0-1 : colpaccio del Benevento che a sopresa sconfigge la Juventus allo Stadium di Torino e festeggia in un modo davvero inusuale e simpatico.

Juventus-Benevento: lo strano modo di esultare dei Sanniti

Quasi a dire “siamo senza parole” infatti i Sanniti sul loro profilo Twitter hanno pubblicato una sequela di lettere senza significato apparente se non quello di esprimere una gioia infinita: “abxjekshxbsjsoxowjabZzzjsospoaahzkzlnxnehsxiaoqlzlxndnsjzozkansbhzowlanzbxjeiaOqplalPabdbsms ”

Ma è durato poco: qualche minuto dopo le parole per fare i complimenti alla squadra sono arrivate:

Juventus-Benevento: la cronaca della partita

Sconfitta a sorpresa della Juventus allo Stadium contro il Benevento, in cerca di punti pesanti per mettere pressione all’Inter capolista la squadra di Pirlo sbatte contro il muro della formazione campana che si difende con ordine e colpisce i bianconeri al 70′ con l’argentino Gaich su un errore difensivo di Arthur. In classifica la Juventus resta ferma a 55 punti, uno in meno del Milan, i campani salgono a 29. Al 4′ è Ronaldo a farsi vedere nell’area campana, il suo diagonale sul palo lontano esce di pochissimo. Al 22′ Cr7 imposta per Morata che fa da sponda per Danilo, il tiro viene respinto da Tuia. Sul fronte opposto un lancio lungo di Viola vede Tuia svettare di testa, palla di poco a lato. Dieci minuti più tardi ripartenza bianconera con Morata che entra in area ma il diagonale viene respinto da Montipò. Poco dopo lavoro per il Var, l’arbitro Abisso concedere un penalty ai padroni di casa per un tocco di Foulon in area ma rivedendo le immagini corregge la sua decisione. Al 37′, sugli sviluppi di un corner De Ligt svetta di testa, palla a Morata che da posizione invitante spara alto. La ripresa comincia con lo stesso copione del primo, Juventus in avanti a caccia del gol con l’11 di Inzaghi che si difende con ordine e pronto a ripartire in contropiede. Al 50′ palla sulla sinistra per Chiesa che tenta la via del gol da posizione defilata. Insiste la Juve, azione di Kulusewvki che entra in area e di destro in area tenta un diagonale da posizione angolata ma non trova lo specchio. Al 65′ Ronaldo, spalle alla porta, si gira e con un rasoterra improvviso non trova di poco la porta. Due minuti dopo contropiede bianconero con Barba che per arrivare primo su un cross in area rischia l’autogol obbligando Montipò a un colpo di reni per salvarsi in angolo. Al 70′ il Benevento passa in vantaggio, Arthur prova un passaggio in orizzontale sulla linea dell’area, Gaich intercetta la sfera, si difende dall’intervento di Danilo e con un tiro a fil di palo beffa Szczesny. Due minuti dopo Foulon scivola in area con Chiesa che gli frana addosso, l’arbitro lascia correre. A 15′ dalla fine ci prova Bernardeschi con un tiro al volo, palla alta. Pirlo mette dentro McKennie e Bentancur al posto di Rabiot e Arthur. All’80’ Ronaldo vince il contrasto con un difensore ed entra in area, il tiro ravvicinato viene alzato sopra la traversa da Montipò. Cr7 ci porva poco dopo con una spettacolare rovesciata fuori misura. All’86’ punizione dal limite per Ronaldo, il tiro del portoghese sbatte contro la barriera. Assedio finale della Juventus con Montipò chiamato agli straordinari, prima su un tiro ravvicinato di Ronaldo e ancora su Cr7 un minuto dopo, sulla respinta sciupa Danilo che a due passi dalla porta calcia alto. Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio dell’arbitro.