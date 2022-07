La furibonda lite tra il ds del Torino Vagnati e l’allenatore Juric | VIDEO

I due hanno discusso in strada davanti all’albergo austriaco dove la squadra è in ritiro. Prima le urla e gli insulti, poi si è passati allo scontro fisico

Una discussione in strada, tra grida e insulti. Prima di passare alle mani con spintoni. È accaduto in Austria, fuori dall’albergo che ospita il ritiro estivo del Torino. I protagonisti sono l’allenatore Ivan Juric e il direttore sportivo dei granata Davide Vagnati. I due si sono affrontati a brutto muso, mentre una persona – dopo aver sentito le urla – ha immortalato la scena da un balcone.

Juric-Vagnati, la discussione e la furibonda lite nel ritiro del Torino

Guardando e ascoltando il video, pubblicato sui social, si sente Vagnati che redarguisce Juric per essere andato a parlare con il Presidente del Torino Urbano Cairo senza averlo avvisato. E da lì la risposta del tecnico che, sicuramente, non placa la tensione che si stava creando in strada, sotto gli occhi di tutti i presenti a Waidring, sede del ritiro estivo del club granata. Un botta e risposta continuo, con il direttore sportivo che grida in faccia al tecnico che lo allontana spingendolo. E mentre i due stanno per passare dalle parole alle mani, arriva una terza persona che prova a fare da paciere. Senza successo. Vagnati, infatti, inizia a gridare:

“Non sei un caz*o di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto. Come ce l’ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di caz*o. Abbi rispetto di chi ti difende sempre da quel testa di caz*o. E io ti difendo sempre! Testa di minch*a”.

Frasi pronunciate mentre i due si spintonavano. E mentre Vagnati gridava, Juric rispondeva con ulteriori insulti:

“Tu non fai un caz*o, sei un imbecil*e di merd*a. Vattene a ca*are, vattene a ca*are imbecil*e, vaffanc*lo. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l’ho. Pensa a lavorare”.

Poi il video si interrompe (e viene pubblicato online). Per il momento, il club granata non ha rilasciato alcun comunicato in merito.