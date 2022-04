Il video di Johnny Depp ubriaco e violento trasmesso in Aula durante il processo contro Amber Heard

Proseguono nel tribunale di Los Angeles le udienze del processo per la causa per diffamazione intentata da Johnny Depp nei confronti dell’ex moglie Amber Heard. Accuse e contro accuse che proseguono da tempo e che sono sfociate in una causa che ha attirato, inevitabilmente, una vasta attenzione mediatica. E nel corso dell’ultima udienza, i legali che difendono gli interessi dell’attrice hanno mostrato alla Corte un video che immortala l’attore americano in preda ai fumi dell’alcol mentre compie atteggiamenti violenti: dialetticamente contro l’ex compagna e fisicamente contro i mobili della cucina della loro abitazione.

Johnny Depp, trasmesso in Aula il video di lui ubriaco e violento

Il video dura un paio di minuti ed è stato immortalato proprio da Amber Heard con il suo telefono all’interno dell’appartamento in cui viveva la coppia a West Hollywood. Le immagini mostrano Johnny Depp particolarmente alterato che si versa un bicchiere di vino prima di iniziare a colpire i mobili e gli sportelli degli scaffali di quella cucina. E l’attore americano si è giustificato così davanti alla Corte del tribunale di Los Angeles:

“È possibile che fossi ubriaco. Mi sono versato un grande bicchiere di vino. L’ho ritenuto necessario. Non stavo cercando di intimidirla. Se fosse stata intimidita, perché mi avrebbe filmato? Se avesse avuto paura di morire come dice, perché non se ne sarebbe semplicemente andata?”

Nel corso delle udienze precedenti, alla Corte è stato mostrato un video che mostrava le condizioni della mano di Johnny Depp al culmine di una presunta lite con l’ex moglie. Un episodio che risale al 2016. E l’attore aveva raccontato così l’episodio:

“Il sangue zampillava e io penso di essere entrato in una specie, non lo so dire, una specie di esaurimento nervoso. Niente aveva senso per me. Ho mentito a tutti perché non volevo si sapesse che era stata proprio la signora Heard a lanciarmi una bottiglia di vodka addosso e tagliarmi il dito. Non volevo metterla nei guai”.

Tutti questi elementi, compresi i due video, saranno oggetto della valutazione dei giudici che dovranno decidere nel corso delle prossime settimane.