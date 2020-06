Joe DaGrosa: un nuovo socio per l’A.S. Roma di Pallotta?

Matteo Pinci su Repubblica scrive oggi che si profila all’orizzonte un nuovo socio per l’A.S. Roma di James Pallotta dopo il no all’offerta di Dan Friedkin per comprare la società.

Di certo, se ha lasciato sfiorire la trattativa con il texano Dan Friedkin, è per due motivi: il primo è che gli fa quasi male lasciare da sconfitto una Roma che gli ha regalato quella vetrina mediatica che non aveva mai avuto in decenni di hedge fund, accreditandolo nel calcio europeo e permettendogli di cenare con Sir Alex Ferguson o prendere un caffè con Pep Guardiola. Il secondo, è convinto di chiudere un’operazione migliore rispetto all’ultima offerta del Friedkin Group: dei 490 milioni proposti, lui e i suoi soci avrebbero incassati “solo” 220, al netto dei 270 milioni a copertura del debito.

Ma l’acquirente avrebbe versato anche altri 85 milioni di ricapitalizzazione e 20 di riserve di cassa: soldi indispensabili alla Roma per riemergere da un bilancio che chiuderà in profondo rosso e con il capitale sociale ampiamente negativo. Soldi che invece il presidente attuale, ma soprattutto i suoi compagni d’avventura, non hanno alcuna intenzione di immettere. Inevitabile allora per Pallotta guardarsi intorno. Così, tramite alcuni mediatori, Mr. Jim ha incrociato la strada di Joseph DaGrosa, per tutti Joe, ex proprietario del Bordeaux che comprò per 114 milioni nel 2018 insieme alla società King Street, cui a dicembre ha poi ceduto le quote.