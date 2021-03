Ivan Cardia: il leghista che canta “In Trentino si beve il vino, dalla damigiana” nello staff di Borgonzoni | VIDEO

Da quando Lucia Borgonzoni è stata nominata sottosegretaria alla Cultura la musica è cambiata: in tutti i sensi. Infatti la leghista ha assunto nel suo staff Ivan Cardia, noto per essere il “menestrello della Lega” e per alcuni imperdibili successi

Ivan Cardia: il leghista che canta “In Trentino si beve il vino, dalla damigiana” nello staff di Borgonzoni

Lucia Borgonzoni si vantava di non leggere libri da tre anni quando è stata nominata sottosegretaria durante il governo gialloverde. Di sicuro però di allegre canzoni ne ha ascoltate e ne ascolterà. Ad esempio come non menzionare il brano “Trentino” di Ivan Cardia, nuovo acquisto dello staff della leghista? “In Trentino si beve il vino, dalla damigiana” recitano gli immortali versi che continuano parlando di grappa fragolina, bicchieri che fanno bom bom e poiane che volano su Rovereto:

Non è l’unica regione cantata da Cardia. “Il cielo delle Marche e dell’Umbria” racconta che a Tolentino si scioglie in un bicchiere di vino. Voi non lo sapevate ma ci sono un sacco di tulipani nei campi di grano e a Perugia le nuvole sono di cioccolato.

Come racconta Simone Canettieri sul Foglio Ivan Cardia è un “cantante folk arrivato da poco alla consacrazione grazie all’amico Alessandro Morelli, viceministro del Mit, che lo ha fatto esordire sul palco di Pontida”. Un acquisto imperdibile.