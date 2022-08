Iva Zanicchi fa il tifo per Giorgia Meloni (mentre dice che le hanno hackerato il profilo Instagram con una foto intima)

La cantante e conduttrice non nasconde le sue simpatie politiche per la leader di Fratelli d’Italia. Mentre sui suoi canali social è apparsa una sua foto in modalità “desnuda”

C’è un’Iva che piace a al centrodestra (e viceversa), soprattutto in campagna elettorale. Non si parla di flat tax o di altre misure economiche, ma di Iva Zanicchi che torna a confermare una sua simpatia politica che – per la verità – non è mai stata celata nel corso degli anni e della sua lunga carriera (anche con un doppio mandato, non totale, da europarlamentare). E così, oggi, l’Aquila di Ligonchio è tornata a esprimere il suo apprezzamento – e la sua speranza di vederla a Palazzo Chigi dopo il voto del 25 settembre – nei confronti di Giorgia Meloni. Il tutto mentre sostiene che le sia stato hackerato il profilo.

Il tifo per Giorgia Meloni

Partiamo dalle dichiarazioni fatte da Iva Zanicchi ad AdnoKronos, quelle in cui esprime tanta stima nei confronti di Silvio Berlusconi (non volendo dare tanto spazio alla decisione di far cadere il governo Draghi) e, soprattutto, quel suo auspicio per l voto di settembre:

“Come donna faccio il tifo per lei perché è una persona capace ed stata sempre coerente. È una donna di buona volontà. Sarebbe bello se diventasse la prima donna italiana presidente del Consiglio”.

Nulla di nuovo, dunque, sul fronte occidentale. Ma nelle ultime ore il suo nome (e non solo) è diventato virale sui social, per un motivo veramente triste (dato che certi contenuti non dovrebbero essere condivisi).

Iva Zanicchi e la storia del suo profilo Instagram hackerato

Nel pomeriggio di ieri, infatti, tra le IG Stories di Iva Zanicchi è comparsa una sua immagine in versione “desnuda”, sdraiata sul suo divano senza indumenti a coprire le zone intime. Dopo averla rimossa, a distanza di poche ore, la stessa cantante ha denunciato (sempre su Instagram) di aver subito un attacco da parte di un hacker che sarebbe entrato in possesso del suo account e dei contenuti presenti sul proprio dispositivo, pubblicando quell’immagine di lei nuda distesa sul divano.