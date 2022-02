L’oro dell’Italia nel curling alle Olimpiadi di Pechino 2022 | VIDEO

L’Italia è medaglia d’oro nel doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Battuta 8-5 la Norvegia in finale dopo che già ieri la coppia formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini si era guadagnata la certezza di centrare il podio. Sconfitti i vicecampioni del mondo Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten, che quattro anni fa vinsero il bronzo a PyeongChang.

Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! 🇮🇹🥌🤯

Mai l’Italia aveva trionfato nel curling: il massimo risultato raggiunto in questo sport è una finale – persa – agli Europei del 2006. Prima di questa finale c’erano solo due precedenti recenti tra Italia e Norvegia: quello dello scorso anno, ai Mondiali, in cui fummo eliminati nel play-off di spareggio per le semifinali, e quello nel round robin di questa Olimpiade, quando avevamo vinto 11-8. Il successo di oggi regala il secondo oro alla spedizione italiana in Cina, dopo quello vinto ieri da Arianna Fontana nello short track 500 metri, e arriva dopo una cavalcata trionfale: la coppia Mosaner-Constantini ha vinto tutte e 11 i confronti disputati in questa olimpiade.

🏅 COSTANTINI – MOSANER SULLA PISTA DELLA STORIA! 🇮🇹 La coppia che abbiamo imparato ad amare regala all'Italia la 1ª medaglia d'oro del #Curling per l'#ItaliaTeam e 1º podio assoluti. Battuta la 🇳🇴 Norvegia . Vi abbracciamo anche noi, Stefania e Amos, grazie per quest'avventura!

“Stefania Constantini e Amos Mosaner sono stati grandissimi, undici vittorie su undici è un risultato storico, mai visto niente del genere, questo è un miracolo”, ha detto all’Adnkronos il presidente della Fisg, Andrea Gios. “Una gara straordinaria – prosegue – adesso andiamo a goderci il maschile: anche lì faranno benissimo, con loro c’è Amos”. Onore delle armi agli avversari: “Una partita così difficile non era scontato vincerla, i norvegesi sono bravissimi ma i nostri hanno pensato a divertirsi, in tranquillità”.