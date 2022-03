Diversi commenti cinici e di insulto nei confronti di Fedez dopo il suo annuncio via Instagram di un “problema di salute fortunatamente scoperto in tempo”

Neanche il tempo per Fedez di annunciare la sua malattia su Instagram, che è partita la corsa all’insulto nei suoi confronti. Il rapper ha fatto sapere di soffrire di un “problema di salute”, non specificato, ma che “per fortuna è stato trovato con grande tempismo”. “Questo comporta un percorso importante che dovrò fare”, spiega Fedez, e “che mi sento di raccontare sperando di riuscire a “dare conforto anche solo a una persona che non ha la fortuna di essere circondata da tanti affetti come me”. Non seguiranno aggiornamenti costanti o immediati sul suo stato di salute: “Adesso voglio stringermi alla mia famiglia e ai miei figli”. In molti lo hanno attaccato per il suo annuncio, in particolare criticando il fatto che abbia deciso di rendere pubblica una vicenda privata.

Sì, ci sono anche quelli che ridono alla notizia della malattia di Fedez

Altri invece la sua emotività, criticando il fatto che non è la prima volta che Fedez piange pubblicamente.

Qualcun altro, con immenso cinismo, si scaglia contro il suo patrimonio oppure il fatto che sia in cerca di visibilità. Impossibile per alcuni provare compassione anche di fronte a una persona che visibilmente spaventata porta tutti a conoscenza di un malessere personale. Tanti anche quelli che hanno utilizzato la reaction della risata su Facebook in risposta agli articoli di giornale che riportavano la notizia.

In maggioranza però sono i commenti di pronta guarigione al rapper, che è visto dalla maggioranza come una persona dai valori positivi per le battaglie combattute in passato. E non mancano quelli che affermano di non apprezzarlo ma si accodano agli auguri per la sua salute.

Chiara Ferragni: “Ti amiamo sempre di più, presto starai bene”

Con un post su Instagram sua moglie Chiara Ferragni ha mostrato pubblicamente la sua vicinanza: “L’amore della mia vita, Fedez, in questi giorni ha bisogno di supporto extra. Ti amiamo più di sempre amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’affetto di tutta la tua famiglia, amici e persone che ti amano tanto”.