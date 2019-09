L’account Instagram di Laura Pausini hackerato

L’account Instagram di Laura Pausini è stato hackerato. I pirati lo hanno utilizzato per pubblicizzare l’acquisto di telefoni cellulari. Nella biografia della cantante ora è presente un annuncio che pubblicizza “un iPhone XS gratuito” (ma nessuno regala iPhone, di solito c’è una fregatura sotto).

Nelle stories è invece comparso in più occasioni questo annuncio che invita a cliccare per ricevere, come spesso succede, 2000 iPhone XS che di solito serve invece per rubare dati al malcapitato.

L’annuncio è stato cancellato un paio di volte e poi rimesso, segno che l’account è ancora in possesso degli hacker.

Il link che si trova nella presentazione porta a un sito-truffa che promette di vincere tante, tantissime cose ma alla fine installa solo software malevolo sui vostri personal computer.

Questo tipo di truffe è molto frequente e ovviamente la Pausini nulla c’entra e non ha nessuna colpa. Il furto dell’account viene posto in essere con metodi automatici. Il consiglio per non finirci invischiati è utilizzare password con caratteri speciali e la doppia autenticazione quando possibile.

EDIT: Lo staff di Laura Pausini conferma su Twitter il furto dell’account: “Il profilo di Instagram è stato hackerato. Ci stiamo muovendo per risolvere il prima possibile”.

