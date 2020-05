L’app IMMUNI: il 5 giugno al via il tracciamento in Liguria, Puglia e Abruzzo

Mentre in Italia esplode il complotto di Android che ti installa l’applicazione COVID-19 senza alcun consenso (è una bufala e vale anche per iOS), il 5 giugno. Da quel giorno IMMUNI, la app di tracciamento del contagio, dovrebbe essere scaricabile sui telefonini in tre regioni — Abruzzo, Liguria e Puglia — per una sperimentazione che durerà una settimana, al termine della quale sarà estesa al resto d’Italia. Lo scrive oggi Repubblica dopo la pubblicazione del codice sorgente su Github e il quotidiano segnala anche che c’è un ultimo ostacolo da superare:

Perché l’ultimo miglio sia percorso nella sua interezza, però, bisogna superare l’ostacolo privacy. Il regolamento europeo impone che il Garante vagli e autorizzi la cosiddetta Dpia (Data Protection Impact Assessment) prodotta dal titolare del trattamento dei dati, cioè il ministero della Salute. È un documento cardine per garantire agli utenti la trasparenza e la protezione nelle operazioni eseguite sui dati sensibilissimi (ancorché anonimizzati) quali sono quelli di natura sanitaria. Il testo è fermo alla Direzione generale dei sistemi informativi del ministero della Sanità, i tecnici stanno elaborando le questioni sollevate da Antonello Soro. «Lo stiamo completando, a giorni lo invieremo al Garante».

A quel punto gli uffici di Soro verificheranno che la app risponda ai criteri stabiliti dal decreto legge Bonafede: conservazione dei dati per un tempo limitato, sistema di tracciamento non centralizzato, assenza di geolocalizzazione, gestione pubblica delle informazioni. Nel caso in cui dovessero riscontrare difformità, il garante può inviare al ministero prescrizioni aggiuntive. Ma ci sono anche altre ragioni per il ritardo: