Iman Sabbah: la giornalista di Rainews e l’intervista (non dichiarata) a Marsella di Casapound

Ieri la giornalista di Rainews Iman Sabbah, inviata a Parigi per la manifestazione dei gilet gialli, ha intervistato un cosiddetto “comune cittadino” italiano che era presente alla protesta contro Macron e l’Unione Europea. Il “comune cittadino” in realtà è Luca Marsella, consigliere comunale a Ostia con Casapound, che sul suo profilo Twitter ha pubblicato una foto dell’intervista mentre Casapound ha fatto notare che “L’unico modo che abbiamo per avere spazio sulla tv pubblica è andare in Francia, sventolare il Tricolore e attirare l’attenzione della corrispondente Rai a Parigi. Solidarietà da parte di CasaPound ai Gilet Gialli che lottano contro la barbarie europeista di Macron”.

La parte curiosa della vicenda è che la giornalista non ha presentato Marsella come esponente di Casapound ma sostiene invece di essersi accorta soltanto successivamente della questione, quando qualcuno ha cominciato a farglielo notare sui social network.

Roberto Vicaretti di Rainews ha successivamente spiegato che in studio Marsella era stato comunque identificato come esponente di Casapound e l’informazione era stata comunque fornita ai telespettatori.

Successivamente la giornalista si è scusata per l’errore: “Non era questa l’intenzione. Volevamo cercare di raccontare chi sono i gilets gialli, chi li sostiene, il perché di questa protesta e il perché della violenza. Mi dispiace che sia passato un altro messaggio”.