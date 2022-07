Il tifoso della Roma che fa la proposta di matrimonio sotto gli occhi di Mourinho | VIDEO

Nella sua vita e nella sua carriera da allenatore di calcio, José Mourinho è sempre stato un uomo di successo. Ha vinto praticamente ovunque: con il Porto, con l’Inter, con il Chelsea, con il Real Madrid, con il Manchester United e anche con la Roma. Ma sicuramente non gli è mai capitato di assistere a una proposta di matrimonio fatta da un tifoso portoghese giallorosso alla sua compagna. Perché l’uomo ha deciso di chiedere la mano proprio in un momento particolare: pochi istanti dopo aver incontrato il tecnico, suo connazionale, ed essersi scattato con lui una foto ricordo.

Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho 👩‍❤️‍💋‍👨#ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

La proposta di matrimonio con la benedizione di Mourinho

Nel palmares infinito di Mourinho, dunque, si aggiunge anche quello della benedizione di una coppia di futuri sposi. Nel filmato condiviso dalla Roma sui suoi canali social, si vedono tutte le fasi precedenti e successive all’incontro tra la giovane coppia di fidanzata con l’allenatore giallorosso. Prima la stretta di foto sul campo di allenamento (la Roma è in ritiro estivo proprio in terra lusitana), poi la richiesta all’allenatore di attendere lì qualche istante per vedere quel che sarebbe accaduto poco dopo.

Alla fine la dichiarazione d’amore, prendendo la mano della donna, il gesto dell’inginocchiamento, il bacio alla mano e quel forte abbraccio nel bel mezzo degli applausi e dei complimenti per la coppia di futuri sposi. Perché, sotto gli occhi di un divertito Mourinho, la donna ha detto sì. Alla fine – dopo i ringraziamenti – il tifoso portoghese della Roma è uscito dalla struttura lanciando messaggi d’amore alla sua squadra del cuore, ma solo dopo aver fatto lo stesso con la donna con la quale convolerà a nozze dopo aver ottenuto la benedizione del suo idolo e connazionale: José Mourinho.