Francesca Donato ieri ha parlato di immunità sterilizzante, una teoria che il professor Galli non ha potuto reggere andando così su tutte le furie e spiegando dettagliatamente a Donato cosa non sa

Provate a mettere insieme il Prof. Massimo Galli, medico, scienziato, primario di Infettivologia dell’ospedale Sacco di Milano, e Francesca Donato, europarlamentare ex leghista no-vax e teorica del complotto perpetuo, e mescolate bene per una serata intera. Il risultato è una delle più grandi umiliazioni pubbliche che la televisione italiana ci abbia regalato nell’ultimo anno. Tema: “l’immunità sterilizzante” dei vaccini. Impossibile reggere il confronto. Scontato l’esito. Imbarazzante l’epilogo per la paladina del salvinismo militante che da settimane infesta le tv nazionali con le sue teorie senza alcuna prova scientifica.

L’ultimo capitolo della saga Donato vs scienza è andata in scena ieri sera, nel corso di Accordi e Disaccordi. Il professor Galli è insorto al suono di immunità sterilizzante, “Ma di cosa parla rispetto ad un vaccino? – interviene Galli – Quale vaccino al mondo conferisce un’immunità sterilizzante. Non potete dire queste cose avendo imparato una lezioncina. Il concetto di immunità sterilizzante non esiste”. Un impeto che lo stesso professore confessa di non gradire ma che, costretto dalla conversazione, ha dovuto tirare fuori.

Il professor Galli boccia Francesca Donato sull’immunità “sterilizzante” del vaccino

Nel corso della puntata poi anche un passaggio interessante in materia di aborto che per motivi non chiarissimi Donato paragona ai vaccini. Alla presenza di un imbarazzato Luca Sommi, l’europarlamentare ha anche detto che i non vaccinati hanno il diritto a usare il proprio corpo come vogliono, perché “è come l’aborto”. Singolare paragone per l’ex Lega, partito che ieri stappava sul Ddl Zan e con fierezza ha eletto Simone Pillon. E poi ha continuato spiegando che “uno stato di emergenza non può durare più di un anno”. Anche questa rientra nelle valutazioni quantomai interessanti, figlie come le altre di un approfondito studio casistico a fronte delle tante pandemie che l’onorevole Donato ha prima studiato e poi vissuto. Verrebbe quasi da pensare che prima della trasmissione Donato e il Virus si siano incontrati e lei le abbia detto personalmente che più di un anno non può durare.