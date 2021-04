Nuovo capitolo del Sardaragate, il pranzo in barba alle regole anti covid a cui hanno partecipato funzionari regionali, politici e dirigenti. Dopo il nome del comandante regionale del Corpo forestale ora si fa anche quello del portavoce di Solinas

“Il portavoce di Solinas al pranzo proibito in Sardegna”

A riportare il particolare è il Fatto che sottolinea come vacilli la versione di Solinas che aveva spiegato di non sapere niente: secondo il quotidiano è improbabile che il presidente della regione non sapesse dove era il suo portavoce. Solinas aveva paventato provvedimenti contro i partecipanti. “Gli elementi che conosciamo oggi (ieri, ndr) cambiano la questione – ha detto Massimo Zedda – al pranzo di Sardara c’era il portavoce del governatore che aveva dichiarato di non essere parte della comitiva ”. Per l’ex sindaco di Cagliari, “o il presidente è cone è connivente, oppure deve cacciare Esu”.

A l “banchetto” proibito (perché avvenuto mentre la Sardegna si trovava in zona arancione) dei ras della politica e della sanità sarda del 7 aprile scorso alle Nuove Terme di Sardara, era presente anche Mauro Esu, il portavoce del presidente Christian Solinas. Come molto vicini a Solinas sono altri tre commensali scoperti ieri: il dg dell’a ss e s s o rat o agli Enti locali Umberto Oppus, l’ex dg di Abbanoa, Sandro Murtas, e l’ammini -stratore straordinario della provincia di Sassari, Pietrino Fois

“Mentre la Sardegna si preparava alla zona rossa, il comandante regionale del Corpo Forestale partecipava ad un banchetto proibito. Ora il presidente della Regione riferisca in Consiglio regionale sull’ intera vicenda”, chiedevano attraverso un accesso agli atti e una interrogazione in Consiglio Regionale, i consiglieri regionali del Partito Democratico, sollecitando spiegazioni al presidente Solinas sul pranzo organizzato qualche giorno a Sardara (Ca), dove si sarebbero radunate una quarantina di persone tra cui politici, dirigenti e funzionari regionali. Tra questi anche Antonio Casula, comandante regionale del Corpo Forestale. “La notizia della presenza di Casula lascia a dir poco perplessi – scrivono i consiglieri del PD in una nota -. Mentre il Corpo Forestale è impegnato, con spirito di servizio e sacrificio, nei controlli per il rispetto delle prescrizioni anti-Covid-19, il comandante Casula si ritrovava presente ad un meeting. Riteniamo doveroso che la politica tutta e i rappresentati delle diverse istituzioni e amministrazioni ed enti regionali siano di esempio e – concludono i Dem – che il Presidente riferisca in Aula, rispondendo alla nostra interrogazione e facendo chiarezza sull’accaduto per quanto di sua conoscenza”.