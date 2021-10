Il no Green Pass che se ne va da Non è l’arena perché “non lo fanno parlare” | VIDEO

Si alza e se ne va. Marco Liccione, uno degli organizzatori delle manifestazioni No vax a Torino, è stato ospitato – in collegamento – da Massimo Giletti a Non è L’Arena. Uno degli esponenti di spicco del variegato gruppo di chi si definisce “no Green Pass”, ha avuto un’accesa discussione con il conduttore, “reo” – secondo lui – di non avergli concesso tempo e spazio per parlare durante il collegamento.

Il no Green Pass che se ne va da Non è l’arena perché “non lo fanno parlare”

“Ringrazio perché avevate già la versione dei fatti pronta. Ringrazio veramente. Non ho dato le informazioni corrette. Grazie, grazie mille”. Allora Giletti interviene, sottolineando come la sua trasmissione – Non è L’Arena – abbia mandato in onda quel filmato (fornito dallo stesso Marco Liccione) nel quale “non si capisce nulla”. Ma questo non placa il nervosismo dell’uomo che, in sottofondo, continua a ripetere: “Ma non ho potuto parlare, non ho potuto parlare”.

E anche gli ospiti in studio commentano quel che sta accadendo sottolineando come lo spazio a lui concesso sia stato abbondante e più che sufficiente (tra le altre cose, la fine del suo intervento coincideva con l’avvio del collegamento con Momi El Hawi, un altro ristoratore del movimento “Io Apro). Giletti continua a rispondere al manifestante no Green Pass: “Ha parlato. Guardi, si registri”. Ed è qui che arriva il colpo di scena. L’uomo riprende la parola affermando: “Ma la manifestazione non si è fermata a piazza Brasile, chiedo scusa”. Prima di alzarsi dalla sedia e abbandonare la sua postazione davanti alla telecamera. Insomma, ha abbandonato il confronto (che si era già esaurito), provocando la replica finale del conduttore: “Va bene, se ne vada in un’altra manifestazione. Faccia quello che vuole. L’abbiamo ospitata, se lei reagisce così mi spiace”. Ma dall’altra parte della telecamera non c’era più nessuno.

(foto da Non è L’Arena, La7)