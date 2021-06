La variante Delta è arrivata in Sardegna. È stata individuata dal team del Laboratorio Covid e del Laboratorio di Ematologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, in una donna straniera

La variante Delta è arrivata in Sardegna. È stata individuata dal team del Laboratorio Covid e del Laboratorio di Ematologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro, in una donna straniera ricoverata ieri notte in malattie infettive.

Il caso di variante Delta in Sardegna

La donna proviene dall’est europeo e la diagnosi ed è arrivata in Sardegna l’8 giugno e si è presentata alle 23.30 del 15 giugno al Pronto soccorso dell’ospedale con i classici sintomi COVID .La sospetta variante è stata segnalata con priorità assoluta dai medici delle malattie infettive ed è stata confermata molecolarmente e contemporaneamente con sequenziamento del gene S. La diagnosi è avvenuta in meno di 15 ore dall’ingresso in Pronto Soccorso. Contestualmente è stato immediatamente allertato il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, che ha proceduto al tracciamento dei contatti della paziente. Finora tutti i tamponi delle persone entrate a stretto contatto con la paziente hanno dato fortunatamente un primo esito negativo. Si sta attualmente procedendo al tracciamento dei contatti che la donna potrebbe aver avuto durante il tragitto che l’ha condotta in Sardegna.

Intanto da due giorni per i turisti è più semplice recarsi in Sardegna: non occorre più, infatti, registrarsi nel sito della Regione, dimostrando di aver effettuato un tampone anti covid o essere vaccinato, né ci saranno più controlli agli sbarchi per chi arriva nell’Isola da oggi. Sono, infatti, venute meno ieri le prescrizioni previste nelle ordinanze del governatore Christian Solinas, non prorogate, mentre restano valide le regole nazionali sugli spostamenti sul territorio italiano. Anche l’ordinanza che riguardava locali e ristoranti all’aperto, emanata due settimane fa con le indicazioni sul numero di clienti presenti contemporaneamente, non è stata confermata dal Presidente sardo.