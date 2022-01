Il capodanno di Mourinho alla Caritas | VIDEO

Ricordarsi sempre di chi non ha quel che abbiamo noi e fare di tutto per regalare loro un sorriso. Con queste intenzioni l’allenatore portoghese della Roma José Mourinho ha trascorso le ultime ore dell’anno che si è appena concluso in compagnia degli ospiti dell’Ostello don Luigi Di Liegro gestito dalla Caritas a pochi passi dalla Stazione Termini. Il tecnico, insieme ad alcuni membri dello staff della squadra giallorossa, ha fatto visita a queste persone portando alcuni doni e viveri per celebrare l’arrivo del nuovo anno.

👏🏻 La visita a sorpresa di #Mourinho alla Caritas di Roma. Il tecnico ha distribuito con il suo staff beni di prima necessità alla struttura che ha ospitato tante persone la notte di Capodanno. #ASRoma @CaritasRoma pic.twitter.com/rvQuHeoUYq — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) January 2, 2022

Mourinho e il Capodanno passato insieme agli ospiti della Caritas

“Buon Capodanno e buon 2022 a tutti. Ma per favore non fingete di non sapere, non dimenticate la realtà. Esistono sempre persone che hanno bisogno di te e hanno bisogno di tutti noi! Grazie alla Caritas per il lavoro fantastico che fate ogni giorno”, ha scritto l’allenatore portoghese sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso alcune fotografie immortalate all’interno della struttura gestita dalla Caritas a Roma.

Perché quell’ostello da anni da rifugio e cibo alle persone in difficoltà. Un numero sempre crescente di cittadini che non hanno un luogo in cui dormire e non hanno un lavoro che gli consenta di provvedere ai più basilari diritti, come quello di avere un tetto e poter cibarsi. E José Mourinho, con un gesto non nuovo per lui, ha voluto lanciare questo messaggio molto chiaro a tutti. Perché il calcio, di tanto in tanto, è in grado di insegnare qualcosa.

(foto e video: da Twitter)