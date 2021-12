I Testimoni di Geova non impongono il divieto di vaccinazione ai propri fedeli

In merito all’articolo pubblicato da “Next Quotidiano” martedì 21 dicembre 2021 alle ore 10.45 e intitolato inizialmente “La famiglia di testimoni di Geova No-vax sterminata dal Covid nel giro di pochi giorni”, abbiamo erroneamente indicato le possibili ragioni della mancata vaccinazione nell’interpretazione da parte della famiglia dei dettami della religione di cui tutti i componenti erano fedeli. In particolare, nel primo paragrafo abbiamo scritto – citiamo testualmente – che (i membri della famiglia, nda) “avevano scelto di non vaccinarsi, perché l’immunizzazione non è contemplata nell’interpretazione del loro credo fideistico”.

Con questa frase, in particolare, si sottolineava come la famiglia avesse deciso di non vaccinarsi – con conseguenze purtroppo tragiche – per seguire quelli che loro ritenevano fossero i doveri di un Testimone di Geova. Fatto questo che non è possibile confermare in quanto mancano, allo stato attuale, elementi sufficienti per ritenere che quella fosse la ragione che ha spinto la famiglia a non immunizzarsi. E’ opportuno, inoltre, far presente in modo chiaro e al di là di ogni ragionevole dubbio che i dettami dei Testimoni di Geova non prevedono nessuna prescrizione che imponga o anche solo inviti i propri fedeli a non vaccinarsi e, anzi, in più occasioni la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ha chiarito che, nei confronti del vaccino, esiste la libertà di scelta.

Alla luce di queste considerazioni e valutazioni, e sulla scorta di tre diverse segnalazioni, abbiamo ritenuto già nella giornata di martedì 21 dicembre di modificare l’articolo in modo da escludere ogni riferimento alla scelta della famiglia di non vaccinarsi per ragioni di fede, modificando il titolo in questo modo: “La famiglia No-vax sterminata dal Covid nel giro di pochi giorni”, eliminando anche il riferimento all’appartenenza religiosa della famiglia. Ci scusiamo con i lettori per il contenuto, che abbiamo modificato e ivi rettificato doverosamente, opportunamente e nei tempi previsti.