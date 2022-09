I nuovi Apple Watch 7 con le offerte di Vodafone

Il piano di abbonamento per lasciare uno smartphone a casa e stare senza pensieri con lo smartwatch, in questo caso il nuovo Apple Watch 7, con il quale sarà permesso effettuare chiamate o mandare sms

Apple e Vodafone hanno dato vita ad un programma chiamato Vodafone OneNumber, una soluzione ottimale per far fronte a molte richieste del consumatore. Sarà possibile grazie a questo piano di abbonamento lasciare uno smartphone a casa e stare senza pensieri con lo smartwatch, in questo caso il nuovo Apple Watch 7, con il quale sarà permesso effettuare chiamate o mandare sms in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Questo perché con Vodafone OneNumber si attiva un servizio che consente al cliente di condividere lo stesso numero e la stessa offerta tra un iPhone ed un Apple Watch. OneNumber è di fatto disponibile per ogni modello di Apple Watch delle serie 7 insieme alle tariffe di Vodafone Infinito.

I modelli disponibili di Apple Watch con l’offerta

I nuovi Apple Watch 7 sono abbinabili alle varie offerte di Vodafone. Mediante lo store di Vodafone, pertanto, è possibile acquistare due modelli di questo Watch, entrambi con una batteria super e ricco di tante funzionalità rispetto ai modelli precedenti. Sullo store si possono acquistare Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular da 41 mm ed Apple Watch Serie 7 GPS + Cellular da 45 mm.

Le modalità d’acquisto

È dunque possibile scegliere uno dei due modelli con possibilità di pagamento rateizzato. La formula prevede un pagamento anticipato e successivamente un addebito di 24 rate mensili sul proprio conto corrente o su una carta di credito. Da oggi, poi, grazie anche al servizio di Smart Pay sarà possibile acquistare i due modelli pagando un anticipo di € 89,99 per il modello di Apple Watch da 41 mm e € 99,99 per il modello da 45 mm. Per entrambi la rata mensile è fissa e pari a € 16,99 al mese per 24 mesi. Tutto questo solo se viene attivato Vodafone OneNumber al momento dell’acquisto.

L’offerta di Vodafone OneNumber

Per attivare Vodafone OneNumber è necessario associare il nuovo smartwatch allo smartphone di cui si è già in possesso in modo tale da effettuare qualunque chiamata, qualunque SMS, ricevere notifiche e navigare sul web anche se il telefonino è rimasto a casa. OneNumber ha un costo pari a € 3 e offre al cliente la possibilità di gestire direttamente dall’Apple Watch 7 tutte le opzioni dello smartphone.

Apple Fitness+ gratuito per 3 mesi

Una volta associati i dispositivi, il cliente Vodafone OneNumber potrà usufruire di 3 mesi gratuiti del servizio Apple Fitness+, un servizio diversificato di più programmi di allenamento personalizzabili con allegato le statistiche e i dettagli su ogni tipo di performance eseguita, facilmente visibile sia sullo smartphone che sul proprio Apple Watch. Una volta che il periodo promozionale di Apple Fitness+ sarà concluso, questo si rinnoverà automaticamente al costo di € 9,99 al mese.

Le offerte nello specifico

Vodafone permette di acquistare a rate un Apple Watch della serie 7 in combinazione ad un piano tariffario chiamato Infinito o Infinito Black Edition. Il piano tariffario Infinito prevede un costo di € 41,98 al mese per 24 mesi per passare successivamente ad un pagamento di € 24,99 al mese, mentre il piano tariffario Infinito Black Edition è al prezzo di € 56,98 al mese per i primi 24 mesi per passare successivamente a € 39,99 al mese. Con entrambi i piani tariffari si avrà accesso a minuti, SMS e giga illimitati da usufruire per poter eseguire tutte le funzionalità sia con lo smartphone che con lo smartwatch. Inoltre, chi aderisce al piano tariffari Infinito o Infinito Black Edition per acquistare un Apple Watch 7 avrà diritto ad aderire al programma fedeltà Vodafone Club+, il quale premia tutti i suoi membri con fantastici coupon, sconti e altre offerte rinnovabili mese per mese.

Per chi vale l’offerta?

Possono acquistare un Apple Watch Serie 7 solo coloro che abbinano il piano tariffario Vodafone OneNumber ed Infinito (o Infinito Black Edition) ed è valido sia per i nuovi clienti che per i vecchi clienti privati Vodafone. Chi è già cliente Vodafone, infatti, basterà aggiungere € 5 al mese sul suo piano tariffario già presente per combinare il piano OneNumber tra Apple Watch 7 e smartphone, laddove il costo di attivazione e la spedizione non prevedono alcun costo.

Tutto ciò che si può fare con il nuovo Apple Watch 7

Innanzitutto, una volta attivato il piano di abbonamento OneNumber, il cliente potrà connettersi via internet direttamente dal nuovo smartwatch senza necessità di utilizzare lo smartphone personale, il tutto per restare sempre in contatto col mondo anche quando non si ha il telefono con sé. Si possono effettuare e rispondere alle chiamate, inviare e sms e tanto altro ancora. Sarà anche possibile ascoltare musica, podcast e audiolibri in streaming oltre a effettuare chiamate d’emergenza (anche quelle internazionali). Grazie ad Apple Watch 7, inoltre, sarà utile controllare ogni allenamento potendo scegliere tra i vari piani d’allenamento personalizzati (in più, per i primi 3 mesi ci sarà Apple Fitness+ gratis). Infine, all’interno di Apple Watch Serie 7 ci sarà un sensore che, se in collegamento all’applicazione, misurano il livello di ossigeno dl sangue. Possibilità di fare ECG quando e dove si vuole, notifiche nel caso ci sia frequenza cardiaca eccessiva o bassa e molto altro che aiuta l’utilizzatore a capire meglio le statistiche e i dati della propria salute.

