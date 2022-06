I due coniugi trovati morti in casa a Fossalta di Portogruaro

I corpi di un uomo di 55 anni e della moglie (49enne) sono stati trovati senza vita all’interno della loro abitazione nel centro di Fossalta di Portogruaro, cittadina in provincia di Venezia. Secondo le prime ricostruzioni fatte dagli investigatori, potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. L’uomo, una guardia giurata, avrebbe strangolato la sua compagna prima di accoltellarsi (probabilmente con un coltello da cucina).

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna – Lorena Puppo – sarebbe stata uccisa dal marito, probabilmente al culmine di una lite all’interno delle mura di quella casa di via Roma. Ma questa è, al momento, solamente un’ipotesi. L’arma utilizzata per uccidere la moglie non sarebbe una pistola, anche perché l’uomo è sì una guardia giurata, ma non armata (lavora in nel portierato della San Marco Gas di Noiari di Portogruaro).

Il tutto è avvenuto poco dopo l’ora di pranzo, in quell’abitazione della centralissima via Roma a Fossalta di Portogruaro. Il personale medico del 118 e le forze dell’ordine hanno sottolineato come non sia stata utilizzata alcuna arma da fuoco. La donna, secondo le prime versioni (ancora ufficiose), sarebbe stata strangolata a mani nude dal marito. Poi quest’ultimo, dopo averla uccisa, avrebbe utilizzato un coltello per pugnalarsi due volte e togliersi la vita.

Ma il movente è ancora ignoto, così come non ci sono conferme ufficiali sull’indirizzo delle indagini. Per il momento, infatti, trapelano solamente voci sulla pista dell’omicidio-suicidio. Ma tutto ciò sarà confermato (o smentito) solamente dopo i rilievi del medico legale (sta indagando la Procura di Pordenone) e gli esami autoptici sul corpo delle due persone. Nel frattempo, gli inquirenti stanno interrogando vicini, conoscenti e parenti della coppia originaria di un paese vicino e che si era trasferita a Fossalta di Portogruaro una decina di anni fa.