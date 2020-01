I 12 consiglieri M5S che votano contro la discarica di Monte Carnevale (e Virginia Raggi)

L’Assemblea Capitolina, consiglio a maggioranza a 5 stelle, ha approvato le mozioni proposte da Pd e FdI contro la discarica di Monte Carnevale, nella Valle Galeria. La mozioni di Fdi è stata votata anche da 12 consiglieri M5S che di fatto hanno sconfessato la decisione della giunta arrivata il 31 dicembre 2019 nell’ambito dell’accordo sui rifiuti con la Regione Lazio. Il testo di Fratelli d’Italia e’ stato approvato con 28 voti a favore, 2 astenuti e 3 contrari; quello del Pd con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti. Il voto favorevole dei due provvedimenti e’ arrivato al termine di una giornata iniziata col presidio in piazza del Campidoglio dei cittadini della Valle Galeria, che per decenni ha ospitato la maxi-discarica di malagrotta, che sono poi saliti in aula Giulio Cesare per assistere ai lavori consiliari, accogliendo con applausi ed esultanze il voto dell’Assemblea.

A spiegare le ragioni dei consiglieri M5S che hanno votato contro la linea dell’amministrazione è stata la ‘leader dei ribelli’ pentastellati sulla questione rifiuti, Simona Ficcardi, in un testo riportato dall’AdnKronos: “Siamo contrari alle discariche in generale, ma oggi bisogna prendere atto di una situazione emergenziale e della necessita’ di individuare una discarica che sarebbe ingiusta sia a Roma che in provincia”. Secondo Ficcardi “bisogna riaprire il tavolo tecnico che ha individuato gli 11 siti, in gran parte dentro cave, perche’ l’istruttoria e’ stata carente fin dall’inizio, fin dall’individuazione dei siti; inoltre l’atto votato nel 2019 in quest’Aula, la delibera per la salvaguardia della Valle Galeria, prevedeva una variante a tutela ma e’ stata anticipata ingiustamente dalla delibera di Giunta che individua l’area di Monte Carnevale. Io voto a favore delle proposte dei due gruppi politici perché dopo la discarica di Malagrotta il territorio va risanato, è stato un errore mettere la Valle Galeria tra gli 11 siti: dopodiché è stato il Campidoglio a scegliere Monte Carnevale, ed è una sconfitta politica per il M5S che ha sempre lottato per la Valle Galeria. La richiesta di ritirare la delibera di Giunta- ha concluso la consigliera M5S- e’ perfettamente coerente con quello che abbiamo sempre detto in quest’Aula e con il programma che come M5S ci ha visto vincere le elezioni”.

