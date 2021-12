“Hanno rimosso un articolo del Lancet”, ma Giletti smentisce il complottone di Schilirò in 8 secondi | VIDEO

Narrazioni false e fantastiche, e dove trovarle. Ancora una volta, Nunzia Schilirò ha dato il meglio di sé in tv. La vice-questore di Roma (sospesa), in collegamento da casa sua – perché positiva ai tamponi – con “Non è L’Arena” è riuscita a inanellare una serie di “blastate” in diretta a causa delle bufale che continua a propinare. Ha parlato persino di un articolo del “The Lancet” sparito dai radar di internet perché oggetto di censura per via della sue “verità scomode” sui vaccini. Peccato che il conduttore, Massimo Giletti, ci abbia messo la bellezza di “8 secondi” per fare una ricerca su Google e smentire l’ennesima teoria del complotto della donna.

Nunzia Schilirò smentita in 8 secondi da Massimo Giletti

“Vorrei chiedere al dottor Telese come mi spiega il fatto che l’articolo di The Lancet che io mi sono salvata sul mio telefono il 20 novembre, quando l’ho letto per la prima volta, non si trova più. Come mai queste notizie scompaiono dal web?”, questo l’interrogativo posto da Nunzia Schilirò, ammiccando a una censura e a un complotto. Il dibattito va avanti, coinvolgendo anche la dottoressa Gismondo in collegamento. Ma pochi istanti dopo arriva il colpo di scena.

“Scusi un secondo. Io in 8 secondi – dice Massimo Giletti chiedendo l’ausilio della steadycam per immortalare lo schermo del suo telefono -, mentre c’era questo dialogo, ho trovato l’articolo di The Lancet. Eccolo qua, del 20 novembre”. E anche la vice-questore sospesa conferma che si tratta dall’articolo comparso in quella data. Insomma, non è mai stato cancellato da internet e anche quel complotto può essere messo nel cassetto delle brutte, anzi pessime, figure.

Le fonti della notizia e il Green Pass da Covid

Ma i capolavori proseguono nel corso della puntata di “Non è L’Arena”. Confrontandosi con la professoressa Gismondo, Nunzia Schilirò porta a sostegno della sua tesi un articolo pubblicato su Panorama (diretto da Maurizio Belpietro che, anche con il suo quotidiano “La Verità”, ha raccontato molte vicende attinenti al Covid condendole con bufale, come quella sul calciatore del Sassuolo Pedro Obiang).

“Mezzo milioni di persone danneggiate dal vaccino, dice un articolo uscito oggi (ieri, ndr) su Panorama”. Laconica la risposta della dottoressa Gismondo: “Panorama sarà un’ottima rivista, ma io mi documento sulle riviste scientifiche”. Ma la lunga serie di figuracce in diretta non finisce qui. Perché Nunzia Schilirò ora risultata positiva ai test anti-Covid. Perché la vice-questore ora avrà il Green Pass per essere guarita dal Covid. Proprio lei che ha sempre lottato contro la certificazione verde.

E Telese rincara la dose: “Se è contraria al Green Pass, allora non lo prenda. Promette di essere obiettore fino in fondo?”.

(foto e video: da Non è L’Arena, La7)