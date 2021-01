“P.s. È sottinteso che il Governo è di Conte”

Pensavamo che quella del Papeete fosse la crisi più pazza del mondo. Invece dobbiamo dire che anche questa del 2021 si sta difendendo bene. Ad esempio oggi Grillo, quello che una volta era a capo di un Movimento che non si alleava con nessuno scrive su Facebook che è l’ora di fare un patto per tutti i partiti:”Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese. Lavoriamo uniti” e “cambiamo la nostra prospettiva di ricerca di quello che può essere utile al singolo individuo e raccogliamo l’esortazione che ci indirizza il Presidente Mattarella di diventare costruttori mettendo al primo posto il bene comune dell’Italia. Allarghiamo questo patto al mondo dell’informazione affinché riesca a ritrovare se stessa in un ruolo non di partigianeria interessata ma esclusivamente di descrizione delle notizie e di indispensabile ruolo comunicativo. E su questo patto convergano e lo sottoscrivano idealmente tutti i Cittadini Italiani nella certezza che le Istituzioni lavoreranno per loro e con loro ma che del loro singolo contributo avranno bisogno per far funzionare ogni più elementare meccanismo di quella macchina complessa che dovrà chiamarsi “ripresa””, si legge nella lettera aperta “ai partiti di maggioranza e opposizione” rilanciata dall’ex comico. “Dimostriamo che la politica può essere anche di qualità e che può aggregarsi su progetti condivisi, nel segno reale del prendersi cura delle sofferenze e delle difficoltà degli altri. Diventiamo un po’ più egoisti nel senso buon del termine, cercando le soluzioni migliori per soddisfare le esigenze delle categorie più fragili e migliorando lo stile di vita di tutti nel segno dell’innovazione e del miglioramento delle conoscenze”. Poi visto che le parole di Grillo potevano sembrare un appello a formare un governo di scopo, quello fantomatico magari guidato da Draghi o Cartabia di cui si è tanto parlato in questi giorni, Grillo è costretto a precisare:

Chissà chi lo avrà chiamato…