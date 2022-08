“Grazie Piero”, la scritta durante durante la messa in onda dell’ultima puntata di SuperQuark | VIDEO

La sua morte non ha fermato la sua divulgazione scientifica. La Rai, infatti, ha mandato in onda la penultima puntata (tra quelle registrate) del suo storico programma. Un omaggio alla sua carriera e a quel suo lavoro svolto nel corso dei 70 anni trascorsi all’interno del servizio pubblico radiotelevisivo. Il tutto accompagnato da una scritta rimasta in altro, in sovrimpressione, per tutta la durata della trasmissione. E quel “Grazie Piero” durante SuperQuark è un altra pagina di storia.

Ahimè, ci avviamo alla vera ultima puntata di mercoledì prossimo con l’ultimo saluto di Piero Angela a tutti noi e al suo #superquark ❤️ pic.twitter.com/ecSpenmGis — Sτεʃλno (@ilGerrino92) August 17, 2022

Grazie Piero SuperQuark, la scritta durante la messa in onda dell’ultima puntata

Una scritta non invasiva, come la sua presenza televisiva. Non ha disturbato la visione, ma era lì e campeggiava in alto. Un po’ come la carriera e la vita di Piero Angela. Un po’ come i suoi modi educati per spiegare la scienza e l’evoluzione. E quel “Grazie Piero” che ha accompagnato la trasmissione (registrata nelle settimane precedenti, quando lo stesso divulgatore ha “festeggiato” il suo Giubileo in Rai, ben 70 anni di carriera) è stato apprezzatissimo dai telespettatori.

Sapere che questa sarà una delle ultime puntate di #superquark è un colpo al cuore#PieroAngela è stato letteralmente parte della mia vita.Dall’infanzia ad oggi,mi ha accompagnata con la sua conoscenza; era una di quelle persone che pensavo fossero eterne#graziepiero di tutto🖤 pic.twitter.com/sFGNeGvgZ7 — ℳarz ⎊ (@martens195) August 17, 2022

E mercoledì prossimo andrà in onda l’ultima puntata di SuperQuark. L’ultima registrata nelle settimane scorse, prima della sua morte. Ma l’ultima sarà solo uno dei tanti tasselli della vita, della storia e della carriera di questo gigante della televisione e della divulgazione scientifica.

