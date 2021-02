Quanti numeri ha il governo Draghi? Gli scenari alla Camera e al Senato

Quali sono gli scenari alla Camera e al Senato per la fiducia al governo Draghi? Tutte le ipotesi passando per la maggioranza Ursula con Forza Italia per arrivare ai numeri senza i 5 Stelle

Per Draghi per ora si sono schierati apertamente solo Italia Viva, Calenda, Emma Bonino e Tabacci. Il Partito Democratico è preso tra un sentito sì all’appello di Mattarella e il timore di ritrovarsi al governo insieme a Salvini. Per questo motivo sta cercando di mediare con gli alleati nell’esecutivo Conte Bis. Strappare il consenso dei 5 Stelle a Draghi significherebbe al massimo dover condividere l’esecutivo al massimo con Forza Italia, o meglio con l’ala moderata che non crede che la compattezza del centrodestra sia prioritaria al sostegno all’ex numero uno della BCE. Quali sono gli scenari alla Camera e al Senato per la fiducia al governo Draghi? Li elabora Emanuele Lauria su Repubblica che spiega per l’appunto che se fosse confermata la coalizione giallorossa, con in più i Responsabili, Azione e Cambiamo! di Toti Draghi potrebbe contare su 366 voti alla Camera e 179 al Senato: numeri che gli garantirebbero la maggioranza assoluta. Se invece entrasse anche Forza Italia, e in quel caso avremmo la cosiddetta “maggioranza Ursula” il prossimo presidente del Consiglio navigherebbe in acque tranquillissime con 457 voti alla Camera e 231 a Palazzo Madama. Cosa succede se invece il Movimento 5 Stelle non riesce a trovare la quadra per dire sì a Draghi?