Il botta e risposta tra Conte e Fedez per la piazza piena che ha fatto arrabbiare il rapper | VIDEO

Il Presidente del MoVimento 5 Stelle pubblica un video in cui dice di essere d’accordo con le proteste degli artisti e sottolinea come sia stato sbagliato vedere piazze gremite per comizi politici e sale da concerto (stadi e altro) con capienza ridotta

Trentasei secondi di video per dire di essere d’accordo con Fedez e con gli altri artisti del mondo della musica che si sono scagliati contro di lui dopo aver visto le immagini degli assembramenti per il suo comizio a Cosenza. Così Giuseppe Conte prova a dirimere la matassa delle polemiche che si sono fatte sempre più forti nelle ultime ore. Salmo, Lodo Guenzi, Levante, Ermal Meta e tanti altri hanno messo in evidenza una paradossale verità: concerti (nel loro caso) in palazzetti o stadi con capienza ridotta, mentre negli “eventi politici” sembra esserci il liberi tutti (al netto dell’uso della mascherina).

Caro @Fedez,

sono pienamente d’accordo con voi. E lo sto ripetendo da giorni. pic.twitter.com/DdRB8JVE7J — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) September 22, 2021

Giuseppe Conte risponde agli artisti sugli assembramenti al suo comizio

“Buongiorno Fedez e agli altri artisti che come te in queste ore state lamentando le attuali restrizioni per la cultura e per lo spettacolo. Mentre invece la politica, gli incontri della politica avvengono con piazze gremite di gente – ha detto Giuseppe Conte in un video girato a pochi passi dal mare di Reggio Calabria -. Non va bene. Infatti sono quattro-cinque giorni che io lo sto dicendo in tanti punti stampa. Dobbiamo ripartire tutti insieme e la filiera della cultura e dello spettacolo, ma anche degli eventi sportivi, ha tanto sofferto. Deve poter ripartire e non va bene portare la capienza all’80%, dobbiamo riportarla al 100%. Dobbiamo ripartire forti. Dobbiamo ripartire tutti insieme”.

Queste le parole dell’ex Presidente del Consiglio che, però non entra mai nel merito di quanto accaduto ieri sera a Cosenza. Gli assembramenti al suo comizio (affollatissimo), senza il rispetto del distanziamento sociale (concetto che abbiamo imparato a conoscere proprio durante il suo governo, assimilando norme sanitarie di base vigenti in tutto il mondo per tentare di contenere i contagi), fanno solo da sfondo a un proclama: riapriamo tutto al 100%. Ritornelli già sentiti da altri politici, anche in piena pandemia.

(foto: da Twitter)